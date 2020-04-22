ЛНР приобщит материалы об обстреле села Березовское к делу против ВСУ

В ЛНР заявили об обстреле села силовиками

В ЛНР заявили об обстреле села силовиками

"Факт обстрела населенного пункта задокументирован, материалы переданы в генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира 93 бригады (украинских силовиков - ред.)… и подчиненных ему военнослужащих", - заявил Осадчий журналистам.