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2020-04-22T17:54
https://ria.ru/20200422/1570425811.html
ЛНР приобщит материалы об обстреле села Березовское к делу против ВСУ
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РИА Новости

ЛНР приобщит материалы об обстреле села Березовское к делу против ВСУ

17:54 22.04.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Офицеры представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня передали Генпрокуратуре материалы об обстреле села Березовское для приобщения к уголовному делу против украинских силовиков, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
В среду в представительстве ЛНР в СЦКК заявили об обстреле подконтрольного республике села Березовское у линии соприкосновения в Донбассе.
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"Факт обстрела населенного пункта задокументирован, материалы переданы в генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира 93 бригады (украинских силовиков - ред.)… и подчиненных ему военнослужащих", - заявил Осадчий журналистам.
По его словам, украинские силовики выпустили по населенному пункту около 40 снарядов и мин. Представитель оборонного ведомства республики призвал международные наблюдательные и правозащитные организации принудить Киев прекратить "террор в отношении мирных граждан Донбасса".
В декабре 2016 года Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело из-за обстрелов территории республики со стороны украинских силовиков. В ведомстве создали специальный отдел, занимающийся конкретно этим делом.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Яков ОсадчийСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаГенеральная прокуратура РФООНУкраинаВ мире
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