На Кубани депутаты приняли законы, направленные на развитие АПК

КРАСНОДАР, 22 апр – РИА Новости. Депутаты Депутаты Краснодарского края в среду приняли законы, направленные на сохранение черноземов и поддержку сельхозпроизводителей, говорится в сообщении пресс-службы законодательного собрания региона.

Отмечается, что оба документа имеют "принципиальное значение для дальнейшего развития регионального АПК".

"Так, поправки в действующий на Кубани нормативный правовой акт о плодородии земель предполагают кратное увеличение вносимого на каждый гектар угодий объема органического удобрения. Теперь раз в пять лет собственники, владельцы, пользователи, в том числе и арендаторы земельных участков, будут обязаны вносить его не менее 9 тонн. Ранее эта цифра составляла 2 тонны", - пояснили в заксобрании.

"Мы приняли во втором чтении изменения, которые содержат жесткие, но, безусловно, нужные требования к сельхозпроизводителям края. Сегодня кубанская земля под угрозой заболевания. Как и все мы оказались заложниками ситуации с пандемией. Но если от вируса может защититься каждый из нас, хотя бы ношением маски, то земля сама себя не спасет. Это должны сделать мы сами, чтобы она и далее кормила наших детей, внуков и многие поколения в будущем", - приводятся в сообщении слова спикера законодательного собрания Юрия Бурлачко.