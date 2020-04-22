На Кубани депутаты приняли законы, направленные на развитие АПК

КРАСНОДАР, 22 апр – РИА Новости. Депутаты Краснодарского края в среду приняли законы, направленные на сохранение черноземов и поддержку сельхозпроизводителей, говорится в сообщении пресс-службы законодательного собрания региона.
Отмечается, что оба документа имеют "принципиальное значение для дальнейшего развития регионального АПК".
"Так, поправки в действующий на Кубани нормативный правовой акт о плодородии земель предполагают кратное увеличение вносимого на каждый гектар угодий объема органического удобрения. Теперь раз в пять лет собственники, владельцы, пользователи, в том числе и арендаторы земельных участков, будут обязаны вносить его не менее 9 тонн. Ранее эта цифра составляла 2 тонны", - пояснили в заксобрании.
"Мы приняли во втором чтении изменения, которые содержат жесткие, но, безусловно, нужные требования к сельхозпроизводителям края. Сегодня кубанская земля под угрозой заболевания. Как и все мы оказались заложниками ситуации с пандемией. Но если от вируса может защититься каждый из нас, хотя бы ношением маски, то земля сама себя не спасет. Это должны сделать мы сами, чтобы она и далее кормила наших детей, внуков и многие поколения в будущем", - приводятся в сообщении слова спикера законодательного собрания Юрия Бурлачко.
Кроме того, депутаты рассмотрели законопроект в сфере АПК, который наделяет органы местного самоуправления отдельными госполномочиями по поддержке сельхозпроизводства. Парламентарии утвердили поправки в уже действующий на территории края нормативный правовой акт. Изменения предполагают корректировку методики расчета общего объема субвенций, которые предоставляются муниципалитетам из регионального бюджета на осуществление ими отдельных госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.