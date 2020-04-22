Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-22T17:49
https://ria.ru/20200422/1570425543.html
Зеленский заявил, что у него "не дошли руки" до выполнения всех обещаний
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568213165_0:0:3006:1692_1036x0_80_0_0_cae4c9d568711f384560c40353618428.jpg
РИА Новости

Зеленский заявил, что у него "не дошли руки" до выполнения всех обещаний

17:49 22.04.2020
883
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за год его работы на посту главы государства у него "не дошли руки" до выполнения всех обещаний, данных во время избирательной кампании.
Ранее офис президента сообщил, что 22 апреля на его официальных страницах пройдет премьерный показ фильма, посвященного итогам первого года работы Зеленского на посту главы государства. Также фильм будут транслировать ряд украинских телеканалов. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая.
"Я думаю, что буду один из, а может буду единственным человеком, который президент Украины и который готов говорить откровенно: вот у нас была программа, вот что из этой программы мы уже сделали, можем проанализировать… что не сделано, почему. Много что не сделали, много к чему даже руки не дошли, но дойдут", - заявил глава государства в фильме "Год президента Зеленского", который транслировал телеканал "Украина 24".
Он признался, что во время избирательной кампании и в первые недели после избрания ему казалось, что время течет очень медленно, "каждый день ты проживаешь как год". Зеленский также отметил, что за год президентства стал меньше доверять людям. "Я стал менее доверчивым, я стал более жестким. Почему? Такая работа, такие люди", - рассказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
22 апреля, 17:05
Зеленский уверен, что завершит конфликт в Донбассе за президентский срок
В ходе избирательной кампании Зеленский обещал искоренить коррупцию, обновить минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе, вынести на референдум вопрос о вступлении в НАТО, отрегулировать применение квот для украинского языка на радио и телевидении, чтобы они не ущемляли права нацменьшинств. Зеленский также заявил о намерении искать альтернативные поставки энергоносителей. Также в ходе своей предвыборной кампании он обещал для бизнеса единоразовую "нулевую декларацию". Говоря о Донбассе, Зеленский в ходе кампании обещал попытаться договориться о прекращении огня.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки" - Франции, Германии, России и Украины, который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
1540133
Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22В Германии переписывают историю Второй мировой, считает экс-дипломат
09:20В России провели более 4,9 миллиона тестов на коронавирус
09:17Власти Индии опровергли заявления о второй утечке с химзавода
09:17Саакашвили прокомментировал свое назначение на пост главы комитета реформ
09:16Минобороны заключило контракты на поставку "Торов", "Буков" и С-300В4
09:15Посол: необходимости устанавливать "экспресс-коридор" с Китаем нет
09:13На Украине за сутки выявили 504 случая заражения коронавирусом
09:10В Иране два человека погибли при землетрясении
09:10Россия предложила создать памятник боевому братству Китая и СССР
09:08Число умерших от COVID-19 в Мексике приблизилось к трем тысячам
09:07В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 620 пациентов
09:05Российский посол рассказал об оценках Второй мировой Москвой и Пекином
09:03Ветеран, бравший Берлин: было тяжело, мы счастливчики, что выжили
09:00Посольство России в Китае занимается вывозом россиян из Гонконга
08:58"Горячая" фаза эвакуации россиян из Китая пройдена, рассказал посол
08:57Депутата Самарской губернской думы оштрафовали за фейк о коронавирусе
08:56Часть военных, помогавших Италии бороться с COVID-19, вернется в Россию
08:53Вывозным рейсом из Израиля в Екатеринбург прибыли 49 россиян
08:52Посол России рассказал о поставках медицинских изделий из Китая
08:51Посол: детей китайских революционеров наградят медалями ко Дню Победы
Лента новостейМолния