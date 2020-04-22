Зеленский заявил, что у него "не дошли руки" до выполнения всех обещаний

КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за год его работы на посту главы государства у него "не дошли руки" до выполнения всех обещаний, данных во время избирательной кампании.

Ранее офис президента сообщил, что 22 апреля на его официальных страницах пройдет премьерный показ фильма, посвященного итогам первого года работы Зеленского на посту главы государства. Также фильм будут транслировать ряд украинских телеканалов. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая.

"Я думаю, что буду один из, а может буду единственным человеком, который президент Украины и который готов говорить откровенно: вот у нас была программа, вот что из этой программы мы уже сделали, можем проанализировать… что не сделано, почему. Много что не сделали, много к чему даже руки не дошли, но дойдут", - заявил глава государства в фильме "Год президента Зеленского", который транслировал телеканал "Украина 24"

Он признался, что во время избирательной кампании и в первые недели после избрания ему казалось, что время течет очень медленно, "каждый день ты проживаешь как год". Зеленский также отметил, что за год президентства стал меньше доверять людям. "Я стал менее доверчивым, я стал более жестким. Почему? Такая работа, такие люди", - рассказал он.

В ходе избирательной кампании Зеленский обещал искоренить коррупцию, обновить минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе, вынести на референдум вопрос о вступлении в НАТО, отрегулировать применение квот для украинского языка на радио и телевидении, чтобы они не ущемляли права нацменьшинств. Зеленский также заявил о намерении искать альтернативные поставки энергоносителей. Также в ходе своей предвыборной кампании он обещал для бизнеса единоразовую "нулевую декларацию". Говоря о Донбассе, Зеленский в ходе кампании обещал попытаться договориться о прекращении огня.