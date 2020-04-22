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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T17:49
https://ria.ru/20200422/1570425489.html
Эксперты предположили, как Индия справится с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569508566_0:104:2987:1784_1036x0_80_0_0_4824692df135ea994eaa6718fd571681.jpg
РИА Новости

Эксперты предположили, как Индия справится с коронавирусом

17:49 22.04.2020
2279
© REUTERS / Pawan KumarМуниципальный работник распыляет дезинфицирующее средство на трудящихся-мигрантов, прежде чем они сядут в автобус в Лакхнау, Индия
Муниципальный работник распыляет дезинфицирующее средство на трудящихся-мигрантов, прежде чем они сядут в автобус в Лакхнау, Индия
© REUTERS / Pawan Kumar
Муниципальный работник распыляет дезинфицирующее средство на трудящихся-мигрантов, прежде чем они сядут в автобус в Лакхнау, Индия
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Стратегия выработки коллективного иммунитета может оказаться выигрышной в борьбе с коронавирусом в тех странах, где невозможно обеспечить социальное дистанцирование для большинства жителей, в том числе в Индии, считают индийские эксперты.
На фоне того, как мир борется с пандемией коронавируса, многие государства применяют у себя стратегию жестких карантинных мер, которые предполагают изоляцию граждан. Однако ряд экспертов высказываются в пользу другого подхода – обеспечения коллективного иммунитета, который вырабатывается после того, как большая часть населения той или иной страны переболела болезнью.
По мнению индийских ученых, которых цитирует газета Economic Times, такая стратегия позволит причинить меньший ущерб экономике и жителям, нежели строгая изоляция. В случае с Индией в пользу такого подхода говорит и то, что значительная часть населения страны – молодежь, которая легче перенесет заболевание.
"Ни одна страна не может позволить себе длительный период карантина, тем более такая страна, как Индия", - завил выдающийся индийский эпидемиолог Джаяпракаш Мулиил. Он считает, что появление массового иммунитета возможно и без заражения пожилых людей. По его мнению, когда такой иммунитет появится у достаточного числа граждан, вспышка остановится, и пожилым людям вирус также не будет угрожать.
Пустые города, пустые пляжи: как живут популярные азиатские курорты
© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанк

Вьетнам с коронавирусом практически справился. По последним данным, там 255 заболевших, ни одной смерти и 144 выздоровевших. Тем не менее с профилактикой все по-прежнему строго. Многие туристические достопримечательности закрыты с февраля. С 16 марта все — и граждане страны, и иностранцы — обязаны носить на улицах медицинские маски.

Туристы в защитных масках возле закрытого пляжа в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
1 из 18

Вьетнам с коронавирусом практически справился. По последним данным, там 255 заболевших, ни одной смерти и 144 выздоровевших. Тем не менее с профилактикой все по-прежнему строго. Многие туристические достопримечательности закрыты с февраля. С 16 марта все — и граждане страны, и иностранцы — обязаны носить на улицах медицинские маски.

© РИА Новости / Сергей Русанов
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанк

Ограничения приводят к неожиданным последствиям. "Фантастика! В Нячанге снова появились дельфины, — рассказывает Жанна Мокрушина, уже шесть лет живущая во Вьетнаме. — Да, стало меньше кораблей, шума, больше красоты и экзотики".

Закрытый пляж в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
2 из 18

Ограничения приводят к неожиданным последствиям. "Фантастика! В Нячанге снова появились дельфины, — рассказывает Жанна Мокрушина, уже шесть лет живущая во Вьетнаме. — Да, стало меньше кораблей, шума, больше красоты и экзотики".

© РИА Новости / Сергей Русанов
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанк

Пляжи сейчас закрыты. Местным жителям и туристам разрешают выходить только в магазин, аптеку, на работу. Везде при входе измеряют температуру.

Охранник измеряет температуру у покупателя на входе в супермаркет в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
3 из 18

Пляжи сейчас закрыты. Местным жителям и туристам разрешают выходить только в магазин, аптеку, на работу. Везде при входе измеряют температуру.

© РИА Новости / Сергей Русанов
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанк

В городах и на курортах пусто. Полиция разгоняет гуляющих. Торговые центры закрыты. По словам туристов, дефицита товаров в магазинах нет. Более того, например, в Хошимине нуждающимся бесплатно выдают рис. В Нячанге владельцы одного из ресторанов Андрей и Анна недавно раздали полсотни обеденных порций. Блюда разлетелись за 40 минут.

Пустая улица в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
4 из 18

В городах и на курортах пусто. Полиция разгоняет гуляющих. Торговые центры закрыты. По словам туристов, дефицита товаров в магазинах нет. Более того, например, в Хошимине нуждающимся бесплатно выдают рис. В Нячанге владельцы одного из ресторанов Андрей и Анна недавно раздали полсотни обеденных порций. Блюда разлетелись за 40 минут.

© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанк

Закрыт и "русский островок" в Нячанге — Парк Горького. На самом деле он называется Центральный, но среди наших путешественников больше известен под этим именем. Обычно там весело и многолюдно, работают кафе, играют музыканты.

Закрытый парк в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
5 из 18

Закрыт и "русский островок" в Нячанге — Парк Горького. На самом деле он называется Центральный, но среди наших путешественников больше известен под этим именем. Обычно там весело и многолюдно, работают кафе, играют музыканты.

© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанк

Некоторые соотечественники пока не вернулись из Вьетнама. В посольстве России говорят, что местные власти продлевают срок пребывания въехавшим по безвизовому режиму/туристической визе максимум на 30 дней. Штрафы за просрочку виз до десяти суток не взимаются.

Пока на "вывозные рейсы" могут претендовать только граждане, прибывшие из России после 1 января 2020 года.

Турист в защитной маске в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
6 из 18

Некоторые соотечественники пока не вернулись из Вьетнама. В посольстве России говорят, что местные власти продлевают срок пребывания въехавшим по безвизовому режиму/туристической визе максимум на 30 дней. Штрафы за просрочку виз до десяти суток не взимаются.

Пока на "вывозные рейсы" могут претендовать только граждане, прибывшие из России после 1 января 2020 года.

© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Таиланде ситуация с коронавирусом хуже, чем во Вьетнаме. Инфекцию выявили примерно у 2500 человек. На прошлой неделе в список зараженных попали две россиянки 23 и 28 лет. Они жили в апартаментах в Патонге и контактировали с другими иностранцами.

Меры в стране принимают жесткие. На всей территории — комендантский час с 22 до 4 часов. "Это сделано в целях безопасности, ведь, например, в Паттайе по ночам дезинфицируют улицы, — рассказывает гид Фарида. — Кроме того, многие тайцы потеряли работу, соответственно, ухудшилась криминогенная обстановка".

Российские туристы в Тайланде. Российские туристы вынуждены продлить пребывание в Таиланде в связи с коронавирусом
7 из 18

В Таиланде ситуация с коронавирусом хуже, чем во Вьетнаме. Инфекцию выявили примерно у 2500 человек. На прошлой неделе в список зараженных попали две россиянки 23 и 28 лет. Они жили в апартаментах в Патонге и контактировали с другими иностранцами.

Меры в стране принимают жесткие. На всей территории — комендантский час с 22 до 4 часов. "Это сделано в целях безопасности, ведь, например, в Паттайе по ночам дезинфицируют улицы, — рассказывает гид Фарида. — Кроме того, многие тайцы потеряли работу, соответственно, ухудшилась криминогенная обстановка".

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Но на пляжи ходить еще можно. "В Паттайе они открыты, главное — не собираться толпой, — уточняет Фарида. — Море на карантин никто не закрывал. Но, например, на Пхукете в районе Патонга введен жесткий режим самоизоляции. Даже на улицы выходить нельзя — воду, еду обещают привозить". По словам гида, некоторые острова превратились в большие обсерваторы, запрещены въезд и выезд.

Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде
8 из 18

Но на пляжи ходить еще можно. "В Паттайе они открыты, главное — не собираться толпой, — уточняет Фарида. — Море на карантин никто не закрывал. Но, например, на Пхукете в районе Патонга введен жесткий режим самоизоляции. Даже на улицы выходить нельзя — воду, еду обещают привозить". По словам гида, некоторые острова превратились в большие обсерваторы, запрещены въезд и выезд.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Парки не принимают гостей с 25 марта. Отсутствие посетителей ударило по бюджету и угрожает жизни слонов — они не могут "оплатить" свое проживание, предусматривающее в числе прочего ежедневную кормежку (300 килограммов продуктов). Около двух тысяч животных остались "безработными" — вирус уничтожает туристическую индустрию страны, сетует Тирапат Трунгпракан, президент Ассоциации слонов Таиланда.

Национальный парк Сиринат в районе Майхао на острове Пхукет в Таиланде
9 из 18

Парки не принимают гостей с 25 марта. Отсутствие посетителей ударило по бюджету и угрожает жизни слонов — они не могут "оплатить" свое проживание, предусматривающее в числе прочего ежедневную кормежку (300 килограммов продуктов). Около двух тысяч животных остались "безработными" — вирус уничтожает туристическую индустрию страны, сетует Тирапат Трунгпракан, президент Ассоциации слонов Таиланда.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Закрыты все торговые центры, попасть можно только в находящиеся внутри продуктовые супермаркеты и аптеки. На замке рестораны и кафе, парикмахерские, массажные салоны, стадионы, кинотеатры, фитнес-центры. В столице и некоторых провинциях запретили продажу алкоголя.

Но, по словам Фариды, дефицита товаров в магазинах нет и, что важно, цены не повышаются. Наоборот, некоторые продукты, например сезонные фрукты, подешевели.

Покупатели в супермаркете на острове Пхукет в Таиланде
10 из 18

Закрыты все торговые центры, попасть можно только в находящиеся внутри продуктовые супермаркеты и аптеки. На замке рестораны и кафе, парикмахерские, массажные салоны, стадионы, кинотеатры, фитнес-центры. В столице и некоторых провинциях запретили продажу алкоголя.

Но, по словам Фариды, дефицита товаров в магазинах нет и, что важно, цены не повышаются. Наоборот, некоторые продукты, например сезонные фрукты, подешевели.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Просто так гулять по улицам в Таиланде сейчас нельзя. Ночью запрещено выходить из-за комендантского часа, днем обязательно носить маску. Недавно на Пхукете задержали французского туриста, который пренебрег этим правилом и прогуливался вдоль пляжа. Ему грозит штраф до 20 тысяч бат (почти 50 тысяч рублей).

Пустая улица в курортном районе Патонга в Таиланде
11 из 18

Просто так гулять по улицам в Таиланде сейчас нельзя. Ночью запрещено выходить из-за комендантского часа, днем обязательно носить маску. Недавно на Пхукете задержали французского туриста, который пренебрег этим правилом и прогуливался вдоль пляжа. Ему грозит штраф до 20 тысяч бат (почти 50 тысяч рублей).

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Туристам, в том числе российским, застрявшим в стране из-за пандемии коронавируса, власти решили автоматически продлевать визы и безвизовые разрешения на пребывание в стране.

Туристы в миграционном центре в Таиланде
12 из 18

Туристам, в том числе российским, застрявшим в стране из-за пандемии коронавируса, власти решили автоматически продлевать визы и безвизовые разрешения на пребывание в стране.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ирина Засыпкина / Перейти в фотобанк

В Индонезии на прошлой неделе число заболевших COVID-19 превысило 2730 человек, по меньшей мере 221 скончался.

Местный житель в защитной маске в поселке Джимбаран на острове Бали в Индонезии
13 из 18

В Индонезии на прошлой неделе число заболевших COVID-19 превысило 2730 человек, по меньшей мере 221 скончался.

© РИА Новости / Ирина Засыпкина
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© РИА Новости / Ирина Засыпкина / Перейти в фотобанк

Однако, например, Бали хотят покинуть далеко не все иностранцы. Около двух тысяч туристов из Китая, США и стран Европы обратились к властям с просьбой о продлении виз.

Девушка в защитной маске в магазине на острове Бали в Индонезии
14 из 18

Однако, например, Бали хотят покинуть далеко не все иностранцы. Около двух тысяч туристов из Китая, США и стран Европы обратились к властям с просьбой о продлении виз.

© РИА Новости / Ирина Засыпкина
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© РИА Новости / Ирина Засыпкина / Перейти в фотобанк

Но правила постепенно ужесточаются. "Индонезия закрыла границы, — рассказывает гид по Бали Ария Панде. — Мы сейчас не работаем, ждем, когда возобновится авиасообщение. В целом проблем с жизнью на острове нет, магазины открыты, ассортимент не ухудшился. Но перестали принимать гостей туристические курорты, пляжи".

Пустой пляж в Куте на острове Бали в Индонезии
15 из 18

Но правила постепенно ужесточаются. "Индонезия закрыла границы, — рассказывает гид по Бали Ария Панде. — Мы сейчас не работаем, ждем, когда возобновится авиасообщение. В целом проблем с жизнью на острове нет, магазины открыты, ассортимент не ухудшился. Но перестали принимать гостей туристические курорты, пляжи".

© РИА Новости / Ирина Засыпкина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сунил Прадхан / Перейти в фотобанк

В Непале россиян не так много — по некоторым данным, около 150 человек. Это не пляжные туристы, а те, кто занимается треккингом или альпинизмом. Восхождения на Эверест приостановили еще 14 марта, попасть на высочайшую вершину мира можно будет после 30 апреля, если ничего не изменится. На популярной у иностранцев площади Дурбар в Лалитпуре, неподалеку от Катманду главные гости сейчас — птицы.

Площадь Дурбар в Лалитпуре неподалеку от Катманду
16 из 18

В Непале россиян не так много — по некоторым данным, около 150 человек. Это не пляжные туристы, а те, кто занимается треккингом или альпинизмом. Восхождения на Эверест приостановили еще 14 марта, попасть на высочайшую вершину мира можно будет после 30 апреля, если ничего не изменится. На популярной у иностранцев площади Дурбар в Лалитпуре, неподалеку от Катманду главные гости сейчас — птицы.

© РИА Новости / Сунил Прадхан
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сунил Прадхан / Перейти в фотобанк

Магазины, рынки, по словам путешественников, открыты. Более того, кое-где даже кофе выпить можно. 

Люди покупают продукты на одном из рынков в Катманду
17 из 18

Магазины, рынки, по словам путешественников, открыты. Более того, кое-где даже кофе выпить можно. 

© РИА Новости / Сунил Прадхан
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сунил Прадхан

Тем временем на опустевшие улицы городов Непала выходят дикие животные. На днях из национального парка Читван в соседний населенный пункт пришел носорог. Немногочисленные прохожие разбежались. В соцсетях шутили, что таким образом гость из джунглей напомнил им, что надо соблюдать карантин.

Пустые улицы в Катманду
18 из 18

Тем временем на опустевшие улицы городов Непала выходят дикие животные. На днях из национального парка Читван в соседний населенный пункт пришел носорог. Немногочисленные прохожие разбежались. В соцсетях шутили, что таким образом гость из джунглей напомнил им, что надо соблюдать карантин.

© РИА Новости / Сунил Прадхан
1 из 18

Вьетнам с коронавирусом практически справился. По последним данным, там 255 заболевших, ни одной смерти и 144 выздоровевших. Тем не менее с профилактикой все по-прежнему строго. Многие туристические достопримечательности закрыты с февраля. С 16 марта все — и граждане страны, и иностранцы — обязаны носить на улицах медицинские маски.

© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
2 из 18

Ограничения приводят к неожиданным последствиям. "Фантастика! В Нячанге снова появились дельфины, — рассказывает Жанна Мокрушина, уже шесть лет живущая во Вьетнаме. — Да, стало меньше кораблей, шума, больше красоты и экзотики".

© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
3 из 18

Пляжи сейчас закрыты. Местным жителям и туристам разрешают выходить только в магазин, аптеку, на работу. Везде при входе измеряют температуру.

© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
4 из 18

В городах и на курортах пусто. Полиция разгоняет гуляющих. Торговые центры закрыты. По словам туристов, дефицита товаров в магазинах нет. Более того, например, в Хошимине нуждающимся бесплатно выдают рис. В Нячанге владельцы одного из ресторанов Андрей и Анна недавно раздали полсотни обеденных порций. Блюда разлетелись за 40 минут.

© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
5 из 18

Закрыт и "русский островок" в Нячанге — Парк Горького. На самом деле он называется Центральный, но среди наших путешественников больше известен под этим именем. Обычно там весело и многолюдно, работают кафе, играют музыканты.

© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
6 из 18

Некоторые соотечественники пока не вернулись из Вьетнама. В посольстве России говорят, что местные власти продлевают срок пребывания въехавшим по безвизовому режиму/туристической визе максимум на 30 дней. Штрафы за просрочку виз до десяти суток не взимаются.

Пока на "вывозные рейсы" могут претендовать только граждане, прибывшие из России после 1 января 2020 года.

© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
7 из 18

В Таиланде ситуация с коронавирусом хуже, чем во Вьетнаме. Инфекцию выявили примерно у 2500 человек. На прошлой неделе в список зараженных попали две россиянки 23 и 28 лет. Они жили в апартаментах в Патонге и контактировали с другими иностранцами.

Меры в стране принимают жесткие. На всей территории — комендантский час с 22 до 4 часов. "Это сделано в целях безопасности, ведь, например, в Паттайе по ночам дезинфицируют улицы, — рассказывает гид Фарида. — Кроме того, многие тайцы потеряли работу, соответственно, ухудшилась криминогенная обстановка".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 18

Но на пляжи ходить еще можно. "В Паттайе они открыты, главное — не собираться толпой, — уточняет Фарида. — Море на карантин никто не закрывал. Но, например, на Пхукете в районе Патонга введен жесткий режим самоизоляции. Даже на улицы выходить нельзя — воду, еду обещают привозить". По словам гида, некоторые острова превратились в большие обсерваторы, запрещены въезд и выезд.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 18

Парки не принимают гостей с 25 марта. Отсутствие посетителей ударило по бюджету и угрожает жизни слонов — они не могут "оплатить" свое проживание, предусматривающее в числе прочего ежедневную кормежку (300 килограммов продуктов). Около двух тысяч животных остались "безработными" — вирус уничтожает туристическую индустрию страны, сетует Тирапат Трунгпракан, президент Ассоциации слонов Таиланда.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 18

Закрыты все торговые центры, попасть можно только в находящиеся внутри продуктовые супермаркеты и аптеки. На замке рестораны и кафе, парикмахерские, массажные салоны, стадионы, кинотеатры, фитнес-центры. В столице и некоторых провинциях запретили продажу алкоголя.

Но, по словам Фариды, дефицита товаров в магазинах нет и, что важно, цены не повышаются. Наоборот, некоторые продукты, например сезонные фрукты, подешевели.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 18

Просто так гулять по улицам в Таиланде сейчас нельзя. Ночью запрещено выходить из-за комендантского часа, днем обязательно носить маску. Недавно на Пхукете задержали французского туриста, который пренебрег этим правилом и прогуливался вдоль пляжа. Ему грозит штраф до 20 тысяч бат (почти 50 тысяч рублей).

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
12 из 18

Туристам, в том числе российским, застрявшим в стране из-за пандемии коронавируса, власти решили автоматически продлевать визы и безвизовые разрешения на пребывание в стране.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
13 из 18

В Индонезии на прошлой неделе число заболевших COVID-19 превысило 2730 человек, по меньшей мере 221 скончался.

© РИА Новости / Ирина Засыпкина
Перейти в фотобанк
14 из 18

Однако, например, Бали хотят покинуть далеко не все иностранцы. Около двух тысяч туристов из Китая, США и стран Европы обратились к властям с просьбой о продлении виз.

© РИА Новости / Ирина Засыпкина
Перейти в фотобанк
15 из 18

Но правила постепенно ужесточаются. "Индонезия закрыла границы, — рассказывает гид по Бали Ария Панде. — Мы сейчас не работаем, ждем, когда возобновится авиасообщение. В целом проблем с жизнью на острове нет, магазины открыты, ассортимент не ухудшился. Но перестали принимать гостей туристические курорты, пляжи".

© РИА Новости / Ирина Засыпкина
Перейти в фотобанк
16 из 18

В Непале россиян не так много — по некоторым данным, около 150 человек. Это не пляжные туристы, а те, кто занимается треккингом или альпинизмом. Восхождения на Эверест приостановили еще 14 марта, попасть на высочайшую вершину мира можно будет после 30 апреля, если ничего не изменится. На популярной у иностранцев площади Дурбар в Лалитпуре, неподалеку от Катманду главные гости сейчас — птицы.

© РИА Новости / Сунил Прадхан
Перейти в фотобанк
17 из 18

Магазины, рынки, по словам путешественников, открыты. Более того, кое-где даже кофе выпить можно. 

© РИА Новости / Сунил Прадхан
Перейти в фотобанк
18 из 18

Тем временем на опустевшие улицы городов Непала выходят дикие животные. На днях из национального парка Читван в соседний населенный пункт пришел носорог. Немногочисленные прохожие разбежались. В соцсетях шутили, что таким образом гость из джунглей напомнил им, что надо соблюдать карантин.

© РИА Новости / Сунил Прадхан
Эксперты уверены: контролируемое распространение коронавируса в Индии в течение последующих семи месяцев позволило бы выработать иммунитет к нему у 60% граждан уже к ноябрю, тем самым, остановив эпидемию.
С другой стороны, отмечается в статье, выбор в пользу такой стратегии несет риски для Индии даже с ее молодым населением. Ведь в таком случае стране придется в сжатые сроки увеличить число мест в отделениях интенсивной терапии, чтобы часть пациентов не погибла, пока не выработается коллективный иммунитет.
Кроме того, серьезную опасность для здоровья граждан несет и экологическая обстановка в стране: загрязнение воздуха привело к тому, что больше индийцев стали страдать гипертонией и сахарным диабетом. По этой причине под удар от коронавируса могут попасть молодые люди, и смертность окажется еще выше.
Помимо всего прочего, пишет газета, выработать иммунитет может оказаться более сложной задачей, чем считают ученые. Например, ряд исследований показывают, что для достижения этой цели понадобится заразить не менее 82% населения страны.
Наконец, встает вопрос о том, как поступить с пожилыми людьми, с учетом того, что в густонаселенной Индии представители нескольких поколений одной семьи чаще всего живут вместе под одной крышей. Сторонники массового иммунитета считают, что это будет меньшим из зол.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
"Я считаю, что в конце концов все страны начнут следовать примеру Индии. В противном случае мы все будет находиться под карантином до июня следующего года", - прогнозирует индийский эксперт Раманан Лакшминараян.
Согласно последним данным, в Индии находятся 19 984 человек, заразившихся коронавирусом, в том числе 15 474 человека, проходящих лечение. На фоне пандемии в стране до 3 мая действует режим изоляции: в частности, ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
720102
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИндияВ мире
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Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
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09:20В России провели более 4,9 миллиона тестов на коронавирус
09:17Власти Индии опровергли заявления о второй утечке с химзавода
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09:15Посол: необходимости устанавливать "экспресс-коридор" с Китаем нет
09:13На Украине за сутки выявили 504 случая заражения коронавирусом
09:10В Иране два человека погибли при землетрясении
09:10Россия предложила создать памятник боевому братству Китая и СССР
09:08Число умерших от COVID-19 в Мексике приблизилось к трем тысячам
09:07В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 620 пациентов
09:05Российский посол рассказал об оценках Второй мировой Москвой и Пекином
09:03Ветеран, бравший Берлин: было тяжело, мы счастливчики, что выжили
09:00Посольство России в Китае занимается вывозом россиян из Гонконга
08:58"Горячая" фаза эвакуации россиян из Китая пройдена, рассказал посол
08:57Депутата Самарской губернской думы оштрафовали за фейк о коронавирусе
08:56Часть военных, помогавших Италии бороться с COVID-19, вернется в Россию
08:53Вывозным рейсом из Израиля в Екатеринбург прибыли 49 россиян
08:52Посол России рассказал о поставках медицинских изделий из Китая
08:51Посол: детей китайских революционеров наградят медалями ко Дню Победы
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