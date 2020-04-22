Эксперты предположили, как Индия справится с коронавирусом

Вьетнам с коронавирусом практически справился. По последним данным, там 255 заболевших, ни одной смерти и 144 выздоровевших. Тем не менее с профилактикой все по-прежнему строго. Многие туристические достопримечательности закрыты с февраля. С 16 марта все — и граждане страны, и иностранцы — обязаны носить на улицах медицинские маски.
Вьетнам с коронавирусом практически справился. По последним данным, там 255 заболевших, ни одной смерти и 144 выздоровевших. Тем не менее с профилактикой все по-прежнему строго. Многие туристические достопримечательности закрыты с февраля. С 16 марта все — и граждане страны, и иностранцы — обязаны носить на улицах медицинские маски.
Ограничения приводят к неожиданным последствиям. "Фантастика! В Нячанге снова появились дельфины, — рассказывает Жанна Мокрушина, уже шесть лет живущая во Вьетнаме. — Да, стало меньше кораблей, шума, больше красоты и экзотики".
Ограничения приводят к неожиданным последствиям. "Фантастика! В Нячанге снова появились дельфины, — рассказывает Жанна Мокрушина, уже шесть лет живущая во Вьетнаме. — Да, стало меньше кораблей, шума, больше красоты и экзотики".
Пляжи сейчас закрыты. Местным жителям и туристам разрешают выходить только в магазин, аптеку, на работу. Везде при входе измеряют температуру.
Пляжи сейчас закрыты. Местным жителям и туристам разрешают выходить только в магазин, аптеку, на работу. Везде при входе измеряют температуру.
В городах и на курортах пусто. Полиция разгоняет гуляющих. Торговые центры закрыты. По словам туристов, дефицита товаров в магазинах нет. Более того, например, в Хошимине нуждающимся бесплатно выдают рис. В Нячанге владельцы одного из ресторанов Андрей и Анна недавно раздали полсотни обеденных порций. Блюда разлетелись за 40 минут.
В городах и на курортах пусто. Полиция разгоняет гуляющих. Торговые центры закрыты. По словам туристов, дефицита товаров в магазинах нет. Более того, например, в Хошимине нуждающимся бесплатно выдают рис. В Нячанге владельцы одного из ресторанов Андрей и Анна недавно раздали полсотни обеденных порций. Блюда разлетелись за 40 минут.
Закрыт и "русский островок" в Нячанге — Парк Горького. На самом деле он называется Центральный, но среди наших путешественников больше известен под этим именем. Обычно там весело и многолюдно, работают кафе, играют музыканты.
Закрыт и "русский островок" в Нячанге — Парк Горького. На самом деле он называется Центральный, но среди наших путешественников больше известен под этим именем. Обычно там весело и многолюдно, работают кафе, играют музыканты.
Некоторые соотечественники пока не вернулись из Вьетнама. В посольстве России говорят, что местные власти продлевают срок пребывания въехавшим по безвизовому режиму/туристической визе максимум на 30 дней. Штрафы за просрочку виз до десяти суток не взимаются.
Пока на "вывозные рейсы" могут претендовать только граждане, прибывшие из России после 1 января 2020 года.
Некоторые соотечественники пока не вернулись из Вьетнама. В посольстве России говорят, что местные власти продлевают срок пребывания въехавшим по безвизовому режиму/туристической визе максимум на 30 дней. Штрафы за просрочку виз до десяти суток не взимаются.
Пока на "вывозные рейсы" могут претендовать только граждане, прибывшие из России после 1 января 2020 года.
В Таиланде ситуация с коронавирусом хуже, чем во Вьетнаме. Инфекцию выявили примерно у 2500 человек. На прошлой неделе в список зараженных попали две россиянки 23 и 28 лет. Они жили в апартаментах в Патонге и контактировали с другими иностранцами.
Меры в стране принимают жесткие. На всей территории — комендантский час с 22 до 4 часов. "Это сделано в целях безопасности, ведь, например, в Паттайе по ночам дезинфицируют улицы, — рассказывает гид Фарида. — Кроме того, многие тайцы потеряли работу, соответственно, ухудшилась криминогенная обстановка".
В Таиланде ситуация с коронавирусом хуже, чем во Вьетнаме. Инфекцию выявили примерно у 2500 человек. На прошлой неделе в список зараженных попали две россиянки 23 и 28 лет. Они жили в апартаментах в Патонге и контактировали с другими иностранцами.
Меры в стране принимают жесткие. На всей территории — комендантский час с 22 до 4 часов. "Это сделано в целях безопасности, ведь, например, в Паттайе по ночам дезинфицируют улицы, — рассказывает гид Фарида. — Кроме того, многие тайцы потеряли работу, соответственно, ухудшилась криминогенная обстановка".
Но на пляжи ходить еще можно. "В Паттайе они открыты, главное — не собираться толпой, — уточняет Фарида. — Море на карантин никто не закрывал. Но, например, на Пхукете в районе Патонга введен жесткий режим самоизоляции. Даже на улицы выходить нельзя — воду, еду обещают привозить". По словам гида, некоторые острова превратились в большие обсерваторы, запрещены въезд и выезд.
Но на пляжи ходить еще можно. "В Паттайе они открыты, главное — не собираться толпой, — уточняет Фарида. — Море на карантин никто не закрывал. Но, например, на Пхукете в районе Патонга введен жесткий режим самоизоляции. Даже на улицы выходить нельзя — воду, еду обещают привозить". По словам гида, некоторые острова превратились в большие обсерваторы, запрещены въезд и выезд.
Парки не принимают гостей с 25 марта. Отсутствие посетителей ударило по бюджету и угрожает жизни слонов — они не могут "оплатить" свое проживание, предусматривающее в числе прочего ежедневную кормежку (300 килограммов продуктов). Около двух тысяч животных остались "безработными" — вирус уничтожает туристическую индустрию страны, сетует Тирапат Трунгпракан, президент Ассоциации слонов Таиланда.
Парки не принимают гостей с 25 марта. Отсутствие посетителей ударило по бюджету и угрожает жизни слонов — они не могут "оплатить" свое проживание, предусматривающее в числе прочего ежедневную кормежку (300 килограммов продуктов). Около двух тысяч животных остались "безработными" — вирус уничтожает туристическую индустрию страны, сетует Тирапат Трунгпракан, президент Ассоциации слонов Таиланда.
Закрыты все торговые центры, попасть можно только в находящиеся внутри продуктовые супермаркеты и аптеки. На замке рестораны и кафе, парикмахерские, массажные салоны, стадионы, кинотеатры, фитнес-центры. В столице и некоторых провинциях запретили продажу алкоголя.
Но, по словам Фариды, дефицита товаров в магазинах нет и, что важно, цены не повышаются. Наоборот, некоторые продукты, например сезонные фрукты, подешевели.
Закрыты все торговые центры, попасть можно только в находящиеся внутри продуктовые супермаркеты и аптеки. На замке рестораны и кафе, парикмахерские, массажные салоны, стадионы, кинотеатры, фитнес-центры. В столице и некоторых провинциях запретили продажу алкоголя.
Но, по словам Фариды, дефицита товаров в магазинах нет и, что важно, цены не повышаются. Наоборот, некоторые продукты, например сезонные фрукты, подешевели.
Просто так гулять по улицам в Таиланде сейчас нельзя. Ночью запрещено выходить из-за комендантского часа, днем обязательно носить маску. Недавно на Пхукете задержали французского туриста, который пренебрег этим правилом и прогуливался вдоль пляжа. Ему грозит штраф до 20 тысяч бат (почти 50 тысяч рублей).
Просто так гулять по улицам в Таиланде сейчас нельзя. Ночью запрещено выходить из-за комендантского часа, днем обязательно носить маску. Недавно на Пхукете задержали французского туриста, который пренебрег этим правилом и прогуливался вдоль пляжа. Ему грозит штраф до 20 тысяч бат (почти 50 тысяч рублей).
Туристам, в том числе российским, застрявшим в стране из-за пандемии коронавируса, власти решили автоматически продлевать визы и безвизовые разрешения на пребывание в стране.
Туристам, в том числе российским, застрявшим в стране из-за пандемии коронавируса, власти решили автоматически продлевать визы и безвизовые разрешения на пребывание в стране.
В Индонезии на прошлой неделе число заболевших COVID-19 превысило 2730 человек, по меньшей мере 221 скончался.
В Индонезии на прошлой неделе число заболевших COVID-19 превысило 2730 человек, по меньшей мере 221 скончался.
Однако, например, Бали хотят покинуть далеко не все иностранцы. Около двух тысяч туристов из Китая, США и стран Европы обратились к властям с просьбой о продлении виз.
Однако, например, Бали хотят покинуть далеко не все иностранцы. Около двух тысяч туристов из Китая, США и стран Европы обратились к властям с просьбой о продлении виз.
Но правила постепенно ужесточаются. "Индонезия закрыла границы, — рассказывает гид по Бали Ария Панде. — Мы сейчас не работаем, ждем, когда возобновится авиасообщение. В целом проблем с жизнью на острове нет, магазины открыты, ассортимент не ухудшился. Но перестали принимать гостей туристические курорты, пляжи".
Но правила постепенно ужесточаются. "Индонезия закрыла границы, — рассказывает гид по Бали Ария Панде. — Мы сейчас не работаем, ждем, когда возобновится авиасообщение. В целом проблем с жизнью на острове нет, магазины открыты, ассортимент не ухудшился. Но перестали принимать гостей туристические курорты, пляжи".
В Непале россиян не так много — по некоторым данным, около 150 человек. Это не пляжные туристы, а те, кто занимается треккингом или альпинизмом. Восхождения на Эверест приостановили еще 14 марта, попасть на высочайшую вершину мира можно будет после 30 апреля, если ничего не изменится. На популярной у иностранцев площади Дурбар в Лалитпуре, неподалеку от Катманду главные гости сейчас — птицы.
В Непале россиян не так много — по некоторым данным, около 150 человек. Это не пляжные туристы, а те, кто занимается треккингом или альпинизмом. Восхождения на Эверест приостановили еще 14 марта, попасть на высочайшую вершину мира можно будет после 30 апреля, если ничего не изменится. На популярной у иностранцев площади Дурбар в Лалитпуре, неподалеку от Катманду главные гости сейчас — птицы.
Магазины, рынки, по словам путешественников, открыты. Более того, кое-где даже кофе выпить можно.
Магазины, рынки, по словам путешественников, открыты. Более того, кое-где даже кофе выпить можно.
Тем временем на опустевшие улицы городов Непала выходят дикие животные. На днях из национального парка Читван в соседний населенный пункт пришел носорог. Немногочисленные прохожие разбежались. В соцсетях шутили, что таким образом гость из джунглей напомнил им, что надо соблюдать карантин.
Тем временем на опустевшие улицы городов Непала выходят дикие животные. На днях из национального парка Читван в соседний населенный пункт пришел носорог. Немногочисленные прохожие разбежались. В соцсетях шутили, что таким образом гость из джунглей напомнил им, что надо соблюдать карантин.
Вьетнам с коронавирусом практически справился. По последним данным, там 255 заболевших, ни одной смерти и 144 выздоровевших. Тем не менее с профилактикой все по-прежнему строго. Многие туристические достопримечательности закрыты с февраля. С 16 марта все — и граждане страны, и иностранцы — обязаны носить на улицах медицинские маски.
Ограничения приводят к неожиданным последствиям. "Фантастика! В Нячанге снова появились дельфины, — рассказывает Жанна Мокрушина, уже шесть лет живущая во Вьетнаме. — Да, стало меньше кораблей, шума, больше красоты и экзотики".
Пляжи сейчас закрыты. Местным жителям и туристам разрешают выходить только в магазин, аптеку, на работу. Везде при входе измеряют температуру.
В городах и на курортах пусто. Полиция разгоняет гуляющих. Торговые центры закрыты. По словам туристов, дефицита товаров в магазинах нет. Более того, например, в Хошимине нуждающимся бесплатно выдают рис. В Нячанге владельцы одного из ресторанов Андрей и Анна недавно раздали полсотни обеденных порций. Блюда разлетелись за 40 минут.
Закрыт и "русский островок" в Нячанге — Парк Горького. На самом деле он называется Центральный, но среди наших путешественников больше известен под этим именем. Обычно там весело и многолюдно, работают кафе, играют музыканты.
Некоторые соотечественники пока не вернулись из Вьетнама. В посольстве России говорят, что местные власти продлевают срок пребывания въехавшим по безвизовому режиму/туристической визе максимум на 30 дней. Штрафы за просрочку виз до десяти суток не взимаются.
Пока на "вывозные рейсы" могут претендовать только граждане, прибывшие из России после 1 января 2020 года.
В Таиланде ситуация с коронавирусом хуже, чем во Вьетнаме. Инфекцию выявили примерно у 2500 человек. На прошлой неделе в список зараженных попали две россиянки 23 и 28 лет. Они жили в апартаментах в Патонге и контактировали с другими иностранцами.
Меры в стране принимают жесткие. На всей территории — комендантский час с 22 до 4 часов. "Это сделано в целях безопасности, ведь, например, в Паттайе по ночам дезинфицируют улицы, — рассказывает гид Фарида. — Кроме того, многие тайцы потеряли работу, соответственно, ухудшилась криминогенная обстановка".
Но на пляжи ходить еще можно. "В Паттайе они открыты, главное — не собираться толпой, — уточняет Фарида. — Море на карантин никто не закрывал. Но, например, на Пхукете в районе Патонга введен жесткий режим самоизоляции. Даже на улицы выходить нельзя — воду, еду обещают привозить". По словам гида, некоторые острова превратились в большие обсерваторы, запрещены въезд и выезд.
Парки не принимают гостей с 25 марта. Отсутствие посетителей ударило по бюджету и угрожает жизни слонов — они не могут "оплатить" свое проживание, предусматривающее в числе прочего ежедневную кормежку (300 килограммов продуктов). Около двух тысяч животных остались "безработными" — вирус уничтожает туристическую индустрию страны, сетует Тирапат Трунгпракан, президент Ассоциации слонов Таиланда.
Закрыты все торговые центры, попасть можно только в находящиеся внутри продуктовые супермаркеты и аптеки. На замке рестораны и кафе, парикмахерские, массажные салоны, стадионы, кинотеатры, фитнес-центры. В столице и некоторых провинциях запретили продажу алкоголя.
Но, по словам Фариды, дефицита товаров в магазинах нет и, что важно, цены не повышаются. Наоборот, некоторые продукты, например сезонные фрукты, подешевели.
Просто так гулять по улицам в Таиланде сейчас нельзя. Ночью запрещено выходить из-за комендантского часа, днем обязательно носить маску. Недавно на Пхукете задержали французского туриста, который пренебрег этим правилом и прогуливался вдоль пляжа. Ему грозит штраф до 20 тысяч бат (почти 50 тысяч рублей).
Туристам, в том числе российским, застрявшим в стране из-за пандемии коронавируса, власти решили автоматически продлевать визы и безвизовые разрешения на пребывание в стране.
В Индонезии на прошлой неделе число заболевших COVID-19 превысило 2730 человек, по меньшей мере 221 скончался.
Однако, например, Бали хотят покинуть далеко не все иностранцы. Около двух тысяч туристов из Китая, США и стран Европы обратились к властям с просьбой о продлении виз.
Но правила постепенно ужесточаются. "Индонезия закрыла границы, — рассказывает гид по Бали Ария Панде. — Мы сейчас не работаем, ждем, когда возобновится авиасообщение. В целом проблем с жизнью на острове нет, магазины открыты, ассортимент не ухудшился. Но перестали принимать гостей туристические курорты, пляжи".
В Непале россиян не так много — по некоторым данным, около 150 человек. Это не пляжные туристы, а те, кто занимается треккингом или альпинизмом. Восхождения на Эверест приостановили еще 14 марта, попасть на высочайшую вершину мира можно будет после 30 апреля, если ничего не изменится. На популярной у иностранцев площади Дурбар в Лалитпуре, неподалеку от Катманду главные гости сейчас — птицы.
Магазины, рынки, по словам путешественников, открыты. Более того, кое-где даже кофе выпить можно.
Тем временем на опустевшие улицы городов Непала выходят дикие животные. На днях из национального парка Читван в соседний населенный пункт пришел носорог. Немногочисленные прохожие разбежались. В соцсетях шутили, что таким образом гость из джунглей напомнил им, что надо соблюдать карантин.