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Культура
2020-04-22T21:40
https://ria.ru/20200422/1570425472.html
Стартовал Всероссийский конкурс театральных рецензий
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570428695_0:67:1080:675_1036x0_80_0_0_f95527791c13a3852599e4e109f26741.jpg
РИА Новости

Стартовал Всероссийский конкурс театральных рецензий

21:40 22.04.2020
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© Фото : Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФОпера "Сказки Гофмана" Государственного театра оперы и балета Республики Коми
Опера Сказки Гофмана Государственного театра оперы и балета Республики Коми
© Фото : Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности объявил среди молодых журналистов и критиков Всероссийский конкурс театральных рецензий в рамках общероссийской программы "Большие гастроли", сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Конкурс появился в период карантина не случайно. Когда из-за введения всеобщей самоизоляции залы театров закрылись, а гастроли отменили или перенесли, 26 марта был запущен проект "Большие гастроли-онлайн".
В формате потокового сетевого-вещания все желающие ежедневно и бесплатно могут смотреть видеозаписи или прямые трансляции спектаклей ведущих и региональных театров со всей страны.
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"Уникальная коллекция постоянно пополняется. – рассказали в пресс-службе. – Для того чтобы услышать мнение начинающих профессионалов об этих постановках и проводится конкурс. Мы ищем новые имена.

Он пройдет в три этапа: первый начался 20 апреля и продлится до 30 июня; второй будет проходить с 1 июля по 30 сентября, а третий с 1 октября до 20 декабря этого года.
Главное условие участия – наличие профильного законченного/неоконченного образования (театроведческое, журналистское и т.п.)
Для того чтобы заявить о себе в области театральной критики театроведам, журналистам, блогерам или просто активным зрителям на любом этапе нужно сделать три шага:
1. Просмотреть спектакли театров-участников программы "Большие гастроли", в том числе те, что есть онлайн. Полный список спектаклей доступен на сайте БольшиеГастроли.РФ;
2. После просмотра написать материал в любом жанре (рецензия, статья, эссе и др.) и разобрать один спектакль или создать обзорный материл о серии постановок. Разместить его в публичных Интернет-ресурсах, например, в личном блоге или на странице в соцсетях;
3. Подать заявку на участие на сайте (раздел "Участвовать").
© Фото : Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФСпектакль "Эльфы и тролли, и Волшебный шар" Бурятского республиканского театра кукол "Ульгэр"
Спектакль Эльфы и тролли, и Волшебный шар Бурятского республиканского театра кукол Ульгэр
1 из 3
Спектакль "Эльфы и тролли, и Волшебный шар" Бурятского республиканского театра кукол "Ульгэр"
© Фото : Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ
© Фото : Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФСпектакль "Турандот" Московского музыкального театра "Геликон-опера"
Спектакль Турандот Московского музыкального театра Геликон-опера
2 из 3
Спектакль "Турандот" Московского музыкального театра "Геликон-опера"
© Фото : Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ
© Фото : Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ

Спектакль "На дне" Нижегородского государственного театра драмы имени М. Горького

Спектакль На дне Нижегородского государственного театра драмы им. М. Горького
3 из 3

Спектакль "На дне" Нижегородского государственного театра драмы имени М. Горького

© Фото : Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ
1 из 3
Спектакль "Эльфы и тролли, и Волшебный шар" Бурятского республиканского театра кукол "Ульгэр"
© Фото : Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ
2 из 3
Спектакль "Турандот" Московского музыкального театра "Геликон-опера"
© Фото : Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ
3 из 3

Спектакль "На дне" Нижегородского государственного театра драмы имени М. Горького

© Фото : Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ
Члены жюри в составе Елены Дунаевой (зав. кафедрой искусствоведения Театрального института имени Бориса Щукина), Елены Исаевой (драматург, сценарист), Марины Гайкович (редактор отдела культуры "Независимой газеты"), Елены Булуковой (генеральный директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности) и председателя экспертной комиссии Григория Заславского (ректор ГИТИСа) будут оценивать глубину раскрытия выбранной темы, оригинальность, новизну подачи материала и профессионализм.
Финалистов наградят денежной премией в двадцать тысяч рублей и вручат дипломы. Они также получат право опубликовать свою работу на официальном сайте организатора и будут процитированы в федеральных и региональных учреждениях культуры и СМИ.
С остальными подробностями можно ознакомиться на сайте конкурса.
Репетиция спектакля
8 апреля, 08:00Культура
Билет в первый ряд. Лучшие мировые спектакли в период карантина
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КультураСамоизоляцияТеатрНовости культурыГригорий ЗаславскийYouTubeГИТИС
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