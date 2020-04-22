Малышева спрогнозировала срок отмены карантина в Москве

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что Москва уже готова к смягчению карантинных мер, введенных в городе из-за распространения коронавируса.
Малышева отметила, что властям удалось дать медицинским учреждениям возможность подготовиться к пиковой нагрузке. По ее словам, сейчас медицина в Москве "более чем готова" — в столице развернули новые госпитали, создали большое количество реанимационных коек и оснастили их необходимой техникой.
"Поэтому, с моей точки зрения, настало время переходить к нормальной жизни", — заявила ведущая во время прямого эфира в Instagram.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились почти два с половиной миллиона человек, около 170 тысяч умерли.
Университет Джонса Хопкинса, в свою очередь, сообщает о 2,6 миллиона зараженных, 178 тысяч из которых погибли, а около 700 тысяч — вылечились. Больше всего заразившихся и жертв — в США, где действует режим крупного бедствия. Далее идут Италия, Испания, Франция и Великобритания.
Россия занимает десятое место по количеству инфицированных — 57 999 человек. При этом за последние сутки число заболевших меньше, чем накануне, — 5236 по сравнению с 5642. За все время умерли 513 человек, более 4,4 тысячи вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.