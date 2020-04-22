Малышева спрогнозировала срок отмены карантина в Москве

Малышева отметила, что властям удалось дать медицинским учреждениям возможность подготовиться к пиковой нагрузке. По ее словам, сейчас медицина в Москве "более чем готова" — в столице развернули новые госпитали, создали большое количество реанимационных коек и оснастили их необходимой техникой.

Россия занимает десятое место по количеству инфицированных — 57 999 человек. При этом за последние сутки число заболевших меньше, чем накануне, — 5236 по сравнению с 5642. За все время умерли 513 человек, более 4,4 тысячи вылечились.