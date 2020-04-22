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2020-04-22T18:47
https://ria.ru/20200422/1570425393.html
Малышева спрогнозировала срок отмены карантина в Москве
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570407920_0:66:1732:1041_1036x0_80_0_0_8ea571ef4c49857b1b40c60ea83fa556.jpg
РИА Новости

Малышева спрогнозировала срок отмены карантина в Москве

17:48 22.04.2020 (обновлено: 18:47 22.04.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию на Киевском вокзале в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию на Киевском вокзале в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что Москва уже готова к смягчению карантинных мер, введенных в городе из-за распространения коронавируса.
Малышева отметила, что властям удалось дать медицинским учреждениям возможность подготовиться к пиковой нагрузке. По ее словам, сейчас медицина в Москве "более чем готова" — в столице развернули новые госпитали, создали большое количество реанимационных коек и оснастили их необходимой техникой.
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"Поэтому, с моей точки зрения, настало время переходить к нормальной жизни", — заявила ведущая во время прямого эфира в Instagram.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились почти два с половиной миллиона человек, около 170 тысяч умерли.
Университет Джонса Хопкинса, в свою очередь, сообщает о 2,6 миллиона зараженных, 178 тысяч из которых погибли, а около 700 тысяч — вылечились. Больше всего заразившихся и жертв — в США, где действует режим крупного бедствия. Далее идут Италия, Испания, Франция и Великобритания.
Россия занимает десятое место по количеству инфицированных — 57 999 человек. При этом за последние сутки число заболевших меньше, чем накануне, — 5236 по сравнению с 5642. За все время умерли 513 человек, более 4,4 тысячи вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Елена МалышеваЗдоровье - ОбществоВОЗМоскваСШАИспанияВ мире
Популярные комментарии
Да кто такая то эта малышева, по ящику показывают,по радио вещают-да это же больные люди
22 апреля, 19:10
AAlmaz
3961103
Рано радуетесь. Думаю надо ждать.
22 апреля, 18:09
Роман Зверев
26001012
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