Около 1,8 тысячи строек проверили в Московской области

"С 14 по 17 апреля мобильные патрули Главгосстройнадзора проинспектировали 1796 объектов у 501 застройщика на соблюдение требований, введённых на период режима повышенной готовности. В настоящее время работа продолжается и в наших планах проверить еще 314 объектов", - сказал Гарибян.