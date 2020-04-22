Около 1,8 тысячи строек проверили в Московской области

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Мобильные патрули Главгосстройнадзора Московской области проинспектировали 1796 объектов строительства на территории региона на предмет соблюдения требований, введенных на период режима повышенной готовности, сообщил РИА Новости глава ведомства Артур Гарибян.
Первая приостановка строительства в Подмосковье была с 13 по 19 апреля. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Андрей Воробьев в субботу 10 апреля.
Запрет распространился на строительство школ, детских садов и многоквартирных домов на территории региона.
"С 14 по 17 апреля мобильные патрули Главгосстройнадзора проинспектировали 1796 объектов у 501 застройщика на соблюдение требований, введённых на период режима повышенной готовности. В настоящее время работа продолжается и в наших планах проверить еще 314 объектов", - сказал Гарибян.
В субботу 18 апреля, запрет на строительство был продлен до 1 мая. Позже Гарибян сообщил РИА Новости, что власти Подмосковья не исключают, что строительные работы могут быть возобновлены раньше установленного срока. В понедельник Воробьев заявил, что согласно разработанному регламенту рабочих на строительных объектах региона обяжут работать в масках и респираторах.