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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T17:46
https://ria.ru/20200422/1570425279.html
Новосибирский губернатор оценил совещания в онлайн-формате
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569680699_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_61ccfa68ad6aa888ea5bc9a166e99dec.jpg
РИА Новости

Новосибирский губернатор оценил совещания в онлайн-формате

17:46 22.04.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Новосибирской области Андрей Травников
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 22 апр – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников признал, что вынужденное из-за эпидемии коронавируса проведение совещаний с федеральными органами власти в онлайн-формате экономит время, которое раньше тратилось на полеты в Москву.
"Мы научились более активно использовать современные средства связи, и если раньше нередко были ситуации, когда приходилось срываться и лететь в Москву ради одного совещания в правительстве РФ, то сегодня все эти совещания переведены в онлайн, в режим видеоконференций. Я очень надеюсь, что после того как спадет эта эпидемия, вместе с коронавирусом не исчезнет эта практика видеоконференций, потому что это очень здорово экономит время", - сказал губернатор в среду в эфире ГТРК "Новосибирск".
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В целом глава региона признал, что в связи с коронавирусом его нагрузка существенно увеличилась, так как многие совещания посвящены именно противодействию COVID-19 и решению проблем, которые принесла пандемия. Отвечая на вопрос о том, позволил бы он своим родственникам строить на ближайшее время планы по авиаперелетам, хотя бы и внутри России, Травников ответил отрицательно.
"Получилась так, что мама моей супруги оказалась в непростой ситуации в далеком городе. Мы хотели бы ее сейчас привезти сюда, чтобы она была рядом под нашей заботой и присмотром, но не рискуем. Сегодня перелеты, а особенно перелеты через Москву очень опасны", - сказал губернатор.
Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 за последние сутки увеличилось на 16 - до 151. Выздоровел 21 человек, четверо скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ТравниковМоскваНовосибирская областьОбщество
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