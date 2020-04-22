Новосибирский губернатор оценил совещания в онлайн-формате

НОВОСИБИРСК, 22 апр – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников признал, что вынужденное из-за эпидемии коронавируса проведение совещаний с федеральными органами власти в онлайн-формате экономит время, которое раньше тратилось на полеты в Москву

"Мы научились более активно использовать современные средства связи, и если раньше нередко были ситуации, когда приходилось срываться и лететь в Москву ради одного совещания в правительстве РФ, то сегодня все эти совещания переведены в онлайн, в режим видеоконференций. Я очень надеюсь, что после того как спадет эта эпидемия, вместе с коронавирусом не исчезнет эта практика видеоконференций, потому что это очень здорово экономит время", - сказал губернатор в среду в эфире ГТРК "Новосибирск".

В целом глава региона признал, что в связи с коронавирусом его нагрузка существенно увеличилась, так как многие совещания посвящены именно противодействию COVID-19 и решению проблем, которые принесла пандемия. Отвечая на вопрос о том, позволил бы он своим родственникам строить на ближайшее время планы по авиаперелетам, хотя бы и внутри России, Травников ответил отрицательно.

"Получилась так, что мама моей супруги оказалась в непростой ситуации в далеком городе. Мы хотели бы ее сейчас привезти сюда, чтобы она была рядом под нашей заботой и присмотром, но не рискуем. Сегодня перелеты, а особенно перелеты через Москву очень опасны", - сказал губернатор.

Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 за последние сутки увеличилось на 16 - до 151. Выздоровел 21 человек, четверо скончались.