Число заболевших COVID-19 в Белгородском онкодиспансере достигло 32

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Число заболевших Число заболевших COVID-19 в Белгородском онкодиспансере выросло с 27 до 32 человек, сообщило правительство региона.

Накануне власти сообщили о заболевании коронавирусом 18 пациентов и 9 сотрудников Белгородского областного онкодиспансера. На карантин закрыты хирургическое и радиологическое отделения.

"В Белгородском онкодиспансере выявлены 32 заболевших COVID-19. Среди 32 заболевших - 9 медицинских работников", - информируют власти.

Ранее сообщалось, что состояние одного из врачей оценивалось как тяжелое. Отмечается, что ему стало лучше.

"Сегодня получен отрицательный тест на COVID-19", - говорится в сообщении.

Ещё два врача, четыре медсестры и две санитарки находятся на карантине в отделении и переносят болезнь в легкой форме.