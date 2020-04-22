В Севастополе выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

"Шесть сегодня подтвержденных случаев – это все пациенты больницы №3 (имени Даши Севастопольской). Эти люди были локализованы в больнице №9, и контакты были отработаны", - сказал Развожаев журналистам, отметив, что общее число зараженных с момента начала тестирования достигло 25.