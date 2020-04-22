В Севастополе выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Коронавирусом в Севастополе заразились еще шесть человек – пациенты одной из городских больниц, где ранее была выявлена инфекция, общее число инфицированных достигло 25, сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
"Шесть сегодня подтвержденных случаев – это все пациенты больницы №3 (имени Даши Севастопольской). Эти люди были локализованы в больнице №9, и контакты были отработаны", - сказал Развожаев журналистам, отметив, что общее число зараженных с момента начала тестирования достигло 25.
Городская больница №3 (имени Даши Севастопольской) и горбольница №4 (на Северной стороне города) ранее были переведены на карантин из-за выявленных в них пациентов с коронавирусом. Медицинский персонал больницы им. Даши Севастопольской позднее были размещены в обсерваторе "Изумруд" и городской больнице №9.
Режим всеобщей самоизоляции населения из-за коронавируса в Севастополе действует до 30 апреля.
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