Трамп объяснил слова санитарного регулятора о второй волне COVID-19

Ранее глава Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил в интервью Washington Post, что вторая волна эпидемии коронавируса может прийти весной 2021 года и совпасть с сезонной эпидемией гриппа, что сделает ее еще более опасной, чем нынешняя вспышка. Предупреждения Редфилда появились и в других СМИ, цитировавших газету.

Ранее политические противники Трампа заявляли, что он, по их мнению, не слушает специалистов и врачей и стремится минимизировать негативные публикации о пандемии. США лидируют в мире как по числу случаев коронавируса (более 800 тысяч), так и по числу смертей (более 45 тысяч).