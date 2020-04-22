МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
По его словам, Ошарин мог покончить с собой, но суицид выглядит "странным".
Герасимов отметил, что чиновник был в отпуске, но, возможно, в Крыму были дела.
"Странная" поездка
О пропаже чиновника писала в фейсбуке его дочь Анастасия. Ошарина последний раз видели в Ялте 30 марта. По предварительной информации, он приехал в город на такси из Краснодарского края и больше не выходил на связь.
Пропавшего чиновника искала полиция и доровольцы.
Региональный СК заявил, что на теле Ошарина не нашли следов насильственной смерти. Других подробностей пока нет, на месте работают криминалисты.
Биография Леонида Ошарина
Ранее чиновник занимал различные технические и административные должности в Московском театре-студии "Человек", Московском детском театре кукол "Жар-птица", а также Et Cetera под руководством Александра Калягина.
В частности, с 2005 по 2018 год работал директором и замхудрука Et Cetera, а также директором Московского академического театра имени Маяковского.
Ошарин также вел преподавательскую деятельность в школе-студии МХАТ, вел мастер-классы и практические семинары для руководителей театров.
Леонид Ошарин