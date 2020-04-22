В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

По его словам, Ошарин мог покончить с собой, но суицид выглядит "странным".

Герасимов отметил, что чиновник был в отпуске, но, возможно, в Крыму были дела.

"Странная" поездка

О пропаже чиновника писала в фейсбуке его дочь Анастасия. Ошарина последний раз видели в Ялте 30 марта. По предварительной информации, он приехал в город на такси из Краснодарского края и больше не выходил на связь.

Пропавшего чиновника искала полиция и доровольцы.

Региональный СК заявил, что на теле Ошарина не нашли следов насильственной смерти. Других подробностей пока нет, на месте работают криминалисты.

Биография Леонида Ошарина

Ранее чиновник занимал различные технические и административные должности в Московском театре-студии "Человек", Московском детском театре кукол "Жар-птица", а также Et Cetera под руководством Александра Калягина

В частности, с 2005 по 2018 год работал директором и замхудрука Et Cetera, а также директором Московского академического театра имени Маяковского.