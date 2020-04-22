На Кубани сделают акцент на развитии курортов с сохранением экологии

В связи с этим предлагается предоставить хозяйствующим субъектам возможность сброса сточных вод, очищенных до установленных нормативов, в водные объекты второй зоны округов санитарной охраны. "Последствия для экономики края могут быть тяжелыми. У нас во многих муниципалитетах курортная сфера – один из основных доноров местного и краевого бюджетов. Будет также нанесен удар и по инвестиционной привлекательности края. Мы должны предложить федеральному законодателю разумный компромисс между экологическими нормами с одной стороны и требованиями экономики, интересами населения – с другой", - отметил Юрий Бурлачко.