На Кубани сделают акцент на развитии курортов с сохранением экологии

КРАСНОДАР, 22 апр - РИА Новости. Спикер Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) Юрий Бурлачко призвал депутатов Кубани при развитии курортов региона делать акцент на сохранении экологии, говорится в сообщении пресс-службы ЗСК.
По словам первого зампредседателя профильного комитета Андрея Булдина, до вступления в силу нового Водного кодекса на Кубани заключено порядка 200 договоров водопользования на реках и морях, имеющих срочный характер. По истечению срока их действия повторное использование водных объектов в силу действующего запрета будет невозможно. В числе предприятий, у которых в 2024 году закончатся такие договоры, – международные аэропорты Геленджика и Сочи, МУП Сочи "Водоканал".
В связи с этим предлагается предоставить хозяйствующим субъектам возможность сброса сточных вод, очищенных до установленных нормативов, в водные объекты второй зоны округов санитарной охраны. "Последствия для экономики края могут быть тяжелыми. У нас во многих муниципалитетах курортная сфера – один из основных доноров местного и краевого бюджетов. Будет также нанесен удар и по инвестиционной привлекательности края. Мы должны предложить федеральному законодателю разумный компромисс между экологическими нормами с одной стороны и требованиями экономики, интересами населения – с другой", - отметил Юрий Бурлачко.
По мнению спикера ЗСК, требования кодекса в части практики сброса сточных и дренажных вод могут поставить в тяжелое положение целый ряд предприятий ЖКХ и санаторно-курортного комплекса.
Уточняется, что в среду депутаты региона в ходе сессии обратились в Госдуму РФ с инициативой о внесении изменения в статью 44 Водного кодекса РФ. В новой редакции документа установлен запрет на сброс сточных вод в водные объекты, расположенные в границах первой, второй зон округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Вместе с тем, большинство объектов ЖКХ и санаторно-курортного комплекса, введенных в эксплуатацию более 50 лет назад, расположены именно в границах второй зоны, отметили в ведомстве.