Центр управления в кризисных ситуациях получит статус подразделения МЧС

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о новом статусе Национального центра управления в кризисных ситуациях: теперь этот центр будет структурным подразделением МЧС РФ, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в статью 4.1 ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и статью 4.1 ФЗ "О гражданской обороне".
Данной инициативой предлагается изменить статус Национального центра управления в кризисных ситуациях с подведомственного МЧС России учреждения на структурное подразделение этого министерства.
В официальном отзыве правительства на данную законодательную инициативу отмечается, что её принятие позволит "повысить эффективность управления единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций гражданской обороны, сформировав единый центр принятия решений".
"Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает", - говорится в документе за подписью вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
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