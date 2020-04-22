Центр управления в кризисных ситуациях получит статус подразделения МЧС

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о новом статусе Национального центра управления в кризисных ситуациях: теперь этот центр будет структурным подразделением МЧС РФ , документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в статью 4.1 ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и статью 4.1 ФЗ "О гражданской обороне".

Данной инициативой предлагается изменить статус Национального центра управления в кризисных ситуациях с подведомственного МЧС России учреждения на структурное подразделение этого министерства.