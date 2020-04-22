В Берлине бизнес постепенно возобновляет работу на фоне коронавируса

БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Магазины Магазины Берлина открыли двери для первых клиентов за последний месяц после того, как власти города накануне согласовали план смягчения ограничительных мер в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.

На федеральном уровне решение о начале постепенной отмены ограничительных мер было принято в ходе консультаций канцлера Ангелы Меркель с главами немецких регионов в середине прошлой недели. В большинстве регионов магазины площадью до 800 квадратных метров, авто- и велосалоны и другие предприятия начали открываться с понедельника.

Коронавирусная арифметика

Как и во всех остальных регионах Германии, в Берлине ограничительные меры вводились постепенно: сначала закрыли детские сады, школы, вузы, затем, с 23 марта, закрылись почти все общественные коммерческие предприятия.

Исключения действовали и действуют для ограниченного круга бизнеса - продуктовых магазинов, зоомагазинов, аптек, аптекарских магазинов, автозаправок, магазинов садового и строительного оборудования, оптовых продаж и других предприятий, работа которых так или иначе необходима для поддерживания базового уровня потребления. Могли продолжать работу даже некоторые заведения общепита: те, кто мог обеспечить доставку и самовывоз с одновременным выполнением строгих норм гигиены, и небольшие кафе, кафе-мороженое, где можно избежать скопления людей.

Со среды список магазинов и предприятий, которым разрешено возобновить работу, радикально расширился - с 22 апреля разрешена работа большинства магазинов, которые не попадают под два типа ограничений: торговая площадь должна быть меньше 800 квадратных метров, необходимо обеспечить соблюдение мер гигиены. Почему именно 800 квадратных метров власти Германии четко не объяснили, но это число было согласовано Меркель и главами правительств в ходе консультаций.

Площадь в 800 квадратных метров стала предметом спора между бизнес-сообществом и властями. Первые утверждают, что это ничем не обоснованный критерий. Немецкие СМИ при этом обращают внимание, что, согласно решению Высшего административного суда от 2005 года, именно это число служит критерием определения торговой площади как крупной. Власти оправдывают использование этой цифры тем, что хотя в торговых точках такого размера и можно проконтролировать движение клиентов и не допустить их скопления в кучи, но избежать образования таких скоплений людей снаружи сложно. По данным различных союзов предприятий розничной торговли, 80-95% торговых точек в городских районах имеют площадь меньше 800 квадратных метров.

Контроль

Действительно, в среду на улицах Берлина можно было наблюдать, как сотрудники многочисленных непродуктовых магазинов - обувных, кондитерских, товаров для дома, электроники - моют витрины, протирают залежавшиеся за месяц товары, расклеивают памятки по мерам социального дистанцирования.

Согласно принятым властями Берлина правилам, на каждые 20 квадратных метров торговой площади должно приходиться по одному клиенту, таким образом, в самые маленькие магазины можно входить поочередно по одному, а в крупные (от 800 квадратных метров) могут войти 40 человек. Контроль посетителей происходит следующим образом: вход в магазины осуществляется через один вход, где, при необходимости, дежурит сотрудник. Если магазин большой, как магазин электрооборудования или отделение сетевого бренда одежды, у входа посетителю дают, предварительно обработав антисептиком, корзины, число которых рассчитано так, что лишнему посетителю она не достанется, пока магазин не покинет другой клиент, передав таким образом потребительскую "эстафету". Другой способ также предполагает наличие дежурного, который самостоятельно ведет подсчет прибывающих и убывающих.

Несмотря на то, что магазины розничной торговли площадью более 800 метров пока не могут начать работу (это прежде всего крупные магазины электроники, мебели), торговые центры уже открыли двери. Число клиентов, которые могут одновременно находиться внутри, рассчитывается в соответствии с суммой площади всех открытых в торговом центре магазинов. Здесь также ведется учет посетителей сотрудниками торговых центров. При этом им необходимо организовать зону ожидания для входа внутрь так, чтобы в ней не находилось больше 10 человек одновременно.

Еще одним важным требованием к торговым точкам и предприятиям, возобновляющим свою деятельность, является "снижение стимула длительного пребывания" клиента внутри. Это достигается путем полной ликвидации сидячих мест: стулья переворачивают или складывают в кучу, кресла и диваны уносят в подсобные помещения или огораживают лентой.

Без ажиотажа

Однако долго ждать берлинцам не приходится - корреспонденту РИА Новости удалось обойти четыре торговых центра без очередей на вход.

В целом пока люди не рвутся в магазины, наибольшей популярностью пользуются магазины электронного оборудования, магазины одежды, оптика. Первые клиенты неохотно делятся впечатлениями и планами шоппинга. Так, молодая семья с девочкой пришли в магазин электроники обновить запас гаджетов. "Мы хотим купить дочке смартфон, который оказался нужным в условиях изоляции, а у нее был лишь кнопочный телефон. Себе возьмем фитнес-трекеры", - рассказал РИА Новости глава семьи Ахмед.

По его словам, фитнес-трекеры сейчас необходимы не только из-за потребности вести учет физической активности, но и из-за планов правительства внедрить мобильные приложения для отслеживания эпидемиологической обстановки в стране.

Сотрудник булочной в торговом центре приступил к работе в приподнятом настроении и радостно общается с клиентами. "Я студент, и для меня это реальная возможность хоть как-то поддерживать финансовое положение в кризисе. Требовать поддержки от родителей не могу, а стипендию я не получаю", - объясняет он свою мотивацию.

Многие магазины пытаются подстегивать клиентов заманчивыми скидками. Сотрудники магазинов при этом отказываются говорить, связаны ли эти предложения с кризисом, отсылая за такой информацией в пресс-службы. Однако и это пока не вызывает ажиотажа, особенно у магазинов, торгующих товарами, необходимыми для отдыха за границей, например, чемоданами. В одном из магазинов по продаже чемоданов и сумок стикеры с обозначениями размера скидки прикреплены практически на каждый товар, однако покупатели проходят мимо, направляясь в магазины, продающие товары для дома.