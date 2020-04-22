Коронавирус выявлен у 31 сотрудника белорусской госфилармонии

МИНСК 22 апр - РИА Новости. Коронавирусом заразился 31 сотрудник Белгосфилармонии, передает Коронавирусом заразился 31 сотрудник Белгосфилармонии, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на гендиректора учреждения Александра Никиту.

"На данный момент коронавирус выявлен у 31 человека, среди них электрик, инженер пожарной службы и 29 артистов хоровой капеллы, об этом сообщил Sputnik генеральный директор Белгосфилармонии Александр Никита", - говорится в сообщении агентства.

Как отмечает Sputnik, госпитализирован один человек, многие от госпитализации отказались. "Я стараюсь обзвонить каждого лично и выяснил, что у большинства нет почти никаких симптомов, например, только отсутствует обоняние. Поэтому люди отказались ложиться в больницу", - уточнил руководитель.

Еще одна сотрудница, по его словам, госпитализирована с диагнозом "пневмония". "У нее COVID-19 не подтвердился, поэтому она находится во второй больнице и говорит, что почти все палаты пустые", - добавил Никита.

Он не отрицает, что некоторое время артистам пришлось работать в непривычных условиях. "Я слышал, что кто-то из артистов жаловался в СМИ на то, что они вынуждены репетировать "как селедки в бочке". Могу сказать, что действительно у всех коллективов сразу прекратились гастроли и всем пришлось работать в одном здании филармонии, но не в одной комнате! Мы постарались предоставить каждому коллективу соответствующие помещения, для самых массовых открыли малый и большой залы", - отметил директор.

Артисты хоровой капеллы сообщили Sputnik, что не исключают, что заразились в храмах, так как многие поют в церковных хорах. Как отмечает агентство, в настоящее время, по словам Никиты, тесты на коронавирус взяли более чем у 200 сотрудников филармонии, в том числе и у самого директора, обследования продолжаются. "У меня тест отрицательный. Сейчас проверяют камерный хор, другие коллективы", - уточнил руководитель.

Он добавил, что руководство постаралось принять меры для того, чтобы сдержать распространение вируса среди коллектива. "Все артисты филармонии с 14 апреля находятся на каникулах с сохранением 80% заработка. У нас есть общежитие, где также выявлены люди с положительными тестами. Для них мы выделили специальные блоки, где есть выход на отдельную лестницу и отдельная кухня", - отметил Никита.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались. Число случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 558 до 7281, скончались еще три пациента, всего умерших 58.