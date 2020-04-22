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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T17:23
https://ria.ru/20200422/1570423899.html
Коронавирус выявлен у 31 сотрудника белорусской госфилармонии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151994_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_1e4b3da59fa842a7bf96999b741e2d63.jpg
РИА Новости

Коронавирус выявлен у 31 сотрудника белорусской госфилармонии

17:23 22.04.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
МИНСК 22 апр - РИА Новости. Коронавирусом заразился 31 сотрудник Белгосфилармонии, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на гендиректора учреждения Александра Никиту.
"На данный момент коронавирус выявлен у 31 человека, среди них электрик, инженер пожарной службы и 29 артистов хоровой капеллы, об этом сообщил Sputnik генеральный директор Белгосфилармонии Александр Никита", - говорится в сообщении агентства.
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Как отмечает Sputnik, госпитализирован один человек, многие от госпитализации отказались. "Я стараюсь обзвонить каждого лично и выяснил, что у большинства нет почти никаких симптомов, например, только отсутствует обоняние. Поэтому люди отказались ложиться в больницу", - уточнил руководитель.
Еще одна сотрудница, по его словам, госпитализирована с диагнозом "пневмония". "У нее COVID-19 не подтвердился, поэтому она находится во второй больнице и говорит, что почти все палаты пустые", - добавил Никита.
Он не отрицает, что некоторое время артистам пришлось работать в непривычных условиях. "Я слышал, что кто-то из артистов жаловался в СМИ на то, что они вынуждены репетировать "как селедки в бочке". Могу сказать, что действительно у всех коллективов сразу прекратились гастроли и всем пришлось работать в одном здании филармонии, но не в одной комнате! Мы постарались предоставить каждому коллективу соответствующие помещения, для самых массовых открыли малый и большой залы", - отметил директор.
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Артисты хоровой капеллы сообщили Sputnik, что не исключают, что заразились в храмах, так как многие поют в церковных хорах. Как отмечает агентство, в настоящее время, по словам Никиты, тесты на коронавирус взяли более чем у 200 сотрудников филармонии, в том числе и у самого директора, обследования продолжаются. "У меня тест отрицательный. Сейчас проверяют камерный хор, другие коллективы", - уточнил руководитель.
Он добавил, что руководство постаралось принять меры для того, чтобы сдержать распространение вируса среди коллектива. "Все артисты филармонии с 14 апреля находятся на каникулах с сохранением 80% заработка. У нас есть общежитие, где также выявлены люди с положительными тестами. Для них мы выделили специальные блоки, где есть выход на отдельную лестницу и отдельная кухня", - отметил Никита.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались. Число случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 558 до 7281, скончались еще три пациента, всего умерших 58.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗБелоруссияОбщество
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