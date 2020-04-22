В Новосибирской области начали тестировать на антитела к COVID-19

Вирусолог рассказал об особенностях испытания вакцины от коронавируса В НЦ "Вектор" сформирована группа добровольцев для испытания вакцины от COVID-19. Профессор, сотрудник Института экспериментальной клинической медицины СО РАН Александр Чепурнов в эфире радио Sputnik объяснил, как проводятся подобные исследования.

Травников отметил, что до массового внедрения такого тестирования еще далеко по причине того, что пока нет 100%-ного подтверждения, что переболевший коронавирусом человек с выработанными антителами не может заразиться COVID-19 повторно.

"Есть такое мнение, но на 100%, насколько я знаю, учеными это не доказано. Поэтому, мне кажется, в данный момент стремиться провести тестирование на антитела большой целесообразности не имеет", - сказал губернатор, отвечая жителям региона, которые считают, что многие уже переболели коронавирусом в легкой форме и имеют к нему иммунитет, который лишь надо подтвердить.