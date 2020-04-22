В Новосибирской области начали тестировать на антитела к COVID-19

НОВОСИБИРСК, 22 апр – РИА Новости. Тестирования на выработанные в организме человека антитела к коронавирусу начали проводить ученые в Новосибирской области в рамках научных исследований, для массового внедрения это пока нецелесообразно, сообщил губернатор региона Андрей Травников.
"Наверное, небольшой секрет я раскрою. В Новосибирске, в Кольцово уже проходит тестирование на антитела. Пока, можно сказать, это научное исследование", - сказал губернатор в прямом эфире передачи "Вести-LIVE" на ГТРК "Новосибирск", не уточнив, проводятся ли такие тестирования в центре вирусологии и биотехнологий "Вектор" Роспотребнадзора или каких-то других научных учреждениях.
22 апреля, 14:24Сказано в эфиреВирусолог рассказал об особенностях испытания вакцины от коронавирусаВ НЦ "Вектор" сформирована группа добровольцев для испытания вакцины от COVID-19. Профессор, сотрудник Института экспериментальной клинической медицины СО РАН Александр Чепурнов в эфире радио Sputnik объяснил, как проводятся подобные исследования.
Травников отметил, что до массового внедрения такого тестирования еще далеко по причине того, что пока нет 100%-ного подтверждения, что переболевший коронавирусом человек с выработанными антителами не может заразиться COVID-19 повторно.
"Есть такое мнение, но на 100%, насколько я знаю, учеными это не доказано. Поэтому, мне кажется, в данный момент стремиться провести тестирование на антитела большой целесообразности не имеет", - сказал губернатор, отвечая жителям региона, которые считают, что многие уже переболели коронавирусом в легкой форме и имеют к нему иммунитет, который лишь надо подтвердить.
Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 за последние сутки увеличилось на 16 - до 151. Выздоровел 21 человек, четверо скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.