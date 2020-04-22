В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 2778

По словам министра, из больниц были выписаны 560 пациентов, 75 человек скончались. Также Думбрэвяну сообщила, что в ближайшее время начнется более интенсивное тестирование людей с подозрением на коронавирус, особенно в рядах медицинских работников.

Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях, закрываются магазины и точки общепита. С 25 марта людям старше 63 лет запрещено выходить на улицу без особой необходимости. Остальным гражданам запрещено посещать общественные места и собираться в группы больше трех человек.