Российские военные начали бороться с COVID-19 в провинции Брешия

РИМ, 22 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Российские военные, которые помогают Италии в борьбе с COVID-19, в среду начали работу в провинции Брешия, сообщил РИА Новости мэр местного города Ордзинуови, сенатор Джанпьетро Маффони.
По словам политика, сегодня утром, непосредственно перед началом работ по дезинфекции дома для престарелых в Ордзинуови, он лично встретился с российскими и итальянскими военными.
"С большим удовлетворением я узнал о порядке и методах работы, используемых на практике итальянскими и российскими военными в ходе санитарной обработки ряда наших учреждений для пожилых людей", - отметил Маффони.
По словам сенатора, сегодня он созвонился с генконсулом России в Милане Александром Нуризаде, в ходе которого обсудил "различные аспекты оказания помощи" Россией.
"На нынешнем этапе эта помощь для нас действительно очень важна", - подчеркнул мэр Ордзинуови.
Во вторник гендиректор агентства по охране здоровья Брешии Клаудио Силео сообщил, что в этой провинции насчитывается около 100 лечебных учреждений, которые требуют дезинфекции и санитарной обработки, и поблагодарил российских военных за готовность помочь.
За российской помощью обратились и власти соседней с Ломбардией области Пьемонт. Как ранее сообщили РИА Новости в офисе президента этого региона, руководство области запросило у службы гражданской обороны Италии возможность перебросить часть российского контингента из Ломбардии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.