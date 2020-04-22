Российские военные начали бороться с COVID-19 в провинции Брешия

Российский военный специалист проводит дезинфекцию в домах для пожилых людей в Италии. Архивное фото

Российский военный специалист проводит дезинфекцию в домах для пожилых людей в Италии

РИМ, 22 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Российские военные, которые помогают Российские военные, которые помогают Италии в борьбе с COVID-19, в среду начали работу в провинции Брешия, сообщил РИА Новости мэр местного города Ордзинуови, сенатор Джанпьетро Маффони.

По словам политика, сегодня утром, непосредственно перед началом работ по дезинфекции дома для престарелых в Ордзинуови, он лично встретился с российскими и итальянскими военными.

"С большим удовлетворением я узнал о порядке и методах работы, используемых на практике итальянскими и российскими военными в ходе санитарной обработки ряда наших учреждений для пожилых людей", - отметил Маффони.

По словам сенатора, сегодня он созвонился с генконсулом России в Милане Александром Нуризаде, в ходе которого обсудил "различные аспекты оказания помощи" Россией.

"На нынешнем этапе эта помощь для нас действительно очень важна", - подчеркнул мэр Ордзинуови.

Во вторник гендиректор агентства по охране здоровья Брешии Клаудио Силео сообщил, что в этой провинции насчитывается около 100 лечебных учреждений, которые требуют дезинфекции и санитарной обработки, и поблагодарил российских военных за готовность помочь.

Ранее россияне закончили обработку 73 домов для престарелых в более чем 60 городах соседней провинции Бергамо (область Ломбардия ). Российские медики продолжают лечить местных больных в недавно открытом полевом госпитале в Бергамо.

За российской помощью обратились и власти соседней с Ломбардией области Пьемонт . Как ранее сообщили РИА Новости в офисе президента этого региона, руководство области запросило у службы гражданской обороны Италии возможность перебросить часть российского контингента из Ломбардии.