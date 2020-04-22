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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T04:19
https://ria.ru/20200422/1570423481.html
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю Россию
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569346805_0:7:2952:1668_1036x0_80_0_0_1e06d5f2d326e4f618543e910ad22b14.jpg
РИА Новости

Собянин предложил распространить пропускную систему на всю Россию

17:14 22.04.2020 (обновлено: 04:19 23.04.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Собянин подчеркнул, что с сегодняшнего дня в Москве введен автоматический контроль за всеми, кто передвигается на любом виде транспорта, общественном или личном.
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"Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы. Я считаю, что ее можно не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее", — сказал он.
Мэр пригласил к сотрудничеству и глав регионов. "Мы продолжаем активно работать, поэтому коллег тоже приглашаю к данной работе, чтобы мы начинали эти модели отрабатывать. Они чрезвычайно важны для мер сдерживания и самоизоляции", — заключил он.
Система цифровых пропусков действует в Москве с 15 апреля. Получать пропуск можно на сайте мэрии, по телефону или СМС, указав личные данные и цель поездки. За нарушение режима самоизоляции без уважительной причины грозит штраф.
По последним данным, в Москве выявили почти 32 тысячи заразившихся коронавирусом, 261 человек умер, более 2,2 тысячи вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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