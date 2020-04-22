Замглавы депкульта Москвы был прекрасным человеком, заявил Калягин

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Замглавы московского департамента культуры Замглавы московского департамента культуры Леонид Ошарин был прекрасным человеком, надежным партнером, товарищем и работником, его смерть – горе для всех, кто его знал, сказал РИА Новости председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Александр Калягин

Ранее депутат Мосгордумы Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что Ошарин найден мертвым в Крыму, предположительно, он совершил самоубийство. Источник агентства в правоохранительных органах Крыма подтвердил факт смерти Ошарина.

"Не могу сказать сейчас всего о Лёне, я просто в страшном потрясении. Но для меня это потеря родного, очень близкого человека. Леонид Ошарин был действительно прекрасным человеком во всех отношениях - надежным партнером, товарищем, работником", - сказал Калягин.

Он рассказал, что Ошарин пришел работать в театр Et Cetera, когда тот еще располагался в высотке на Новом Арбате, "вначале был инженером, а в результате потом стал директором".

"Огромная его заслуга в том, что мы получили прекрасный новый дом, наше новое здание, за строительство которого он отвечал. И когда он ушел в Театр Маяковского, для меня это было невозможное испытание, и я не мог себе представить, что кто-то может его заменить. Я умолял, чтобы он остался и у нас, совмещал эти две работы. Он стал моим замом в театре, и департамент пошел на эту уступку", - сказал Калягин.

Он добавил, что "Ошарина все очень любили".