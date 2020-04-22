Минздрав призвал относиться ко всем пациентам как к COVID-позитивным

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Все пациенты, поступающие в стационар или приходящие в поликлинику, должны восприниматься как потенциально зараженные COVID-19, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.
"Каждый пациент, поступающий в стационар или обслуживающийся в поликлинике, должен восприниматься как потенциально опасный, как COVID- позитивный", - сказала Малинникова журналистам.
Она уточнила, что масочный режим обязателен для всех в медицинских организациях. "Важно поставить вопрос и понимать, что медработники должны быть организованы и их работа должна быть обеспечена всеми средствами индивидуальной защиты", - отметила Малинникова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.