Минздрав призвал относиться ко всем пациентам как к COVID-позитивным

"Каждый пациент, поступающий в стационар или обслуживающийся в поликлинике, должен восприниматься как потенциально опасный, как COVID- позитивный", - сказала Малинникова журналистам.

Она уточнила, что масочный режим обязателен для всех в медицинских организациях. "Важно поставить вопрос и понимать, что медработники должны быть организованы и их работа должна быть обеспечена всеми средствами индивидуальной защиты", - отметила Малинникова.