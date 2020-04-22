Число жертв коронавируса в Британии превысило 18 тысяч человек

ЛОНДОН, 22 апр - РИА Новости, Мария Табак. Число скончавшихся от коронавируса в Великобритании в больницах за сутки составило 759 человек, число заразившихся за сутки – 4451, говорится в сообщении минздрава.
Общее количество смертей составило 18 100, заражений COVID-19 - 133 495. Накануне эти показатели составляли 17 337 и 129 044 соответственно. За предыдущие сутки скончались 823 человека, заразился 4301.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.