В ЛНР не нашли коронавирус у освобожденных в рамках обмена с Киевом

"На сегодняшний момент четверо лиц, освобожденных из украинского плена, находятся в условиях стационара. Взяты первично анализы на предмет зараженности COVID-инфекцией, они отрицательные", - заявила Пащенко.

По словам министра, в течение 14 дней медики будут наблюдать за освобожденными из плена лицами в медучреждении. "Через 14 дней повторно возьмем анализы, и, в случае отрицательных результатов, будем переводить этих людей в учреждения здравоохранения для дальнейшего обследования и оказания медицинской помощи", - пояснила глава Минздрава.