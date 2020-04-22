В ЛНР не нашли коронавирус у освобожденных в рамках обмена с Киевом

ЛУГАНСК, 22 апр – РИА Новости. Все лица, переданные самопровозглашенной Луганской народной республике в рамках обмена пленными с Киевом, прошли первичный тест на коронавирус, он показал отрицательные результаты, сообщила журналистам в среду министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.
Первый в этом году обмен между Киевом и самопровозглашенными ЛНР и ДНР состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР – 20.
"На сегодняшний момент четверо лиц, освобожденных из украинского плена, находятся в условиях стационара. Взяты первично анализы на предмет зараженности COVID-инфекцией, они отрицательные", - заявила Пащенко.
По словам министра, в течение 14 дней медики будут наблюдать за освобожденными из плена лицами в медучреждении. "Через 14 дней повторно возьмем анализы, и, в случае отрицательных результатов, будем переводить этих людей в учреждения здравоохранения для дальнейшего обследования и оказания медицинской помощи", - пояснила глава Минздрава.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.