В Тюменской области умер третий пациент с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Третий пациент с коронавирусом скончался в Тюменской области, состояние пожилой женщины было осложнено хроническим заболеванием, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
На 22 апреля количество заболевших в регионе составляет 319 человек, из них 29 - за последние сутки.
"К сожалению, за минувшие сутки скончалась пациентка 88 лет - ее состояние было осложнено хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
В штабе отметили, что по-прежнему шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. У остальных заболевших самочувствие удовлетворительное, у многих болезнь протекает в легкой форме. За сутки из больницы были выписаны шесть человек, общее число выздоровевших достигло 34.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.