В Тюменской области умер третий пациент с коронавирусом

На 22 апреля количество заболевших в регионе составляет 319 человек, из них 29 - за последние сутки.

"К сожалению, за минувшие сутки скончалась пациентка 88 лет - ее состояние было осложнено хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что по-прежнему шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. У остальных заболевших самочувствие удовлетворительное, у многих болезнь протекает в легкой форме. За сутки из больницы были выписаны шесть человек, общее число выздоровевших достигло 34.