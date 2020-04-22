Первые туры за рубеж планируются не ранее 1 августа

Туристы в защитных масках возле закрытого пляжа в курортном городе Нячанг во Вьетнаме

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Первые после эпидемии коронавируса туры из России за рубеж планируются не ранее 1 августа, следует из данных систем бронирования крупнных российских туроператоров и другим данным, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, агентства одного из крупных туроператоров в среду получили сообщение о том, что продажи путевок за границу доступны с вылетом с 1 августа. Таким образом, перебронировать отмененные туры можно только на последующие даты, рассказали в ассоциации.

Аналогичные сроки установлены еще у двух крупных участников рынка. Но все они отметили, что даты начала организованного отдыха за рубежом могут быть изменены. Принимая решение, компании ориентируются на санитарно-эпидемиологическую обстановку в разных странах, а также рекомендации и решения их властей.

При этом туры по России можно забронировать с вылетом уже с 1 июня 2020 года.