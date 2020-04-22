В ДНР заявили, что Киев тормозит политическое урегулирование в Донбассе

"Киев за более чем пять лет переговоров не предоставил на согласование контактной группы ни одного проекта нормативного правового акта, что явно не способствует достижению положительных результатов в политическом урегулировании", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

По ее словам, также не удалось в среду согласовать регламент работы контактной группы и ее рабочих подгрупп. Полпред ДНР призвала Киев предоставить свою письменную позицию по каждому из пунктов политической повестки, отметив, что "только при появлении "на столе" переговоров проекта изменений в конституцию Украины о закреплении особого статуса Донбасса можно будет приступить к предметной и результативной работе на политическом треке".