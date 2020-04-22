В ДНР заявили, что Киев тормозит политическое урегулирование в Донбассе

ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Политическое урегулирование в Донбассе тормозит позиция украинской стороны, за пять лет не приславшей ни одного проекта нормативного акта, закрепляющего особый статус региона, заявила в среду полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
По ее словам, представители Киева уходят от конструктивного диалога по утвержденной политической повестке в рамках работы контактной группы.
"Киев за более чем пять лет переговоров не предоставил на согласование контактной группы ни одного проекта нормативного правового акта, что явно не способствует достижению положительных результатов в политическом урегулировании", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По ее словам, на заседании контактной группы в среду представители Киева отказались даже обсуждать механизм согласования правовых актов, "который должен являться основой работы политической группы".
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"Напомню, что на заседании 12 февраля представитель Украины взял обязательство предоставить перечень нормативных правовых актов, которые необходимо согласовать в рамках контактной группы в процессе реализации комплекса мер. Однако, этот список все еще предоставлен не был", - отметила Никонорова.
По ее словам, также не удалось в среду согласовать регламент работы контактной группы и ее рабочих подгрупп. Полпред ДНР призвала Киев предоставить свою письменную позицию по каждому из пунктов политической повестки, отметив, что "только при появлении "на столе" переговоров проекта изменений в конституцию Украины о закреплении особого статуса Донбасса можно будет приступить к предметной и результативной работе на политическом треке".