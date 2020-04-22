Зеленский уверен, что завершит конфликт в Донбассе за президентский срок

КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ему удастся закончить конфликт в Донбассе до конца своего президентского срока, который истекает в 2024 году.
"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы – год еще не прошел", - заявил Зеленский в фильме "Год президента Зеленского", который транслировал телеканал "Украина 24".
Он отметил, что сейчас видеоконференции контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе проходят каждую неделю и украинская сторона нацелена на результат. "То есть мы ускорили этот процесс, и будут результаты. После каждой "минской" встречи должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и шаг вперед мы сделали", - добавил Зеленский.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.