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2020-04-22T17:05
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Зеленский уверен, что завершит конфликт в Донбассе за президентский срок
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РИА Новости

Зеленский уверен, что завершит конфликт в Донбассе за президентский срок

17:05 22.04.2020
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс. Архивное фото
КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ему удастся закончить конфликт в Донбассе до конца своего президентского срока, который истекает в 2024 году.
"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы – год еще не прошел", - заявил Зеленский в фильме "Год президента Зеленского", который транслировал телеканал "Украина 24".
Он отметил, что сейчас видеоконференции контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе проходят каждую неделю и украинская сторона нацелена на результат. "То есть мы ускорили этот процесс, и будут результаты. После каждой "минской" встречи должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и шаг вперед мы сделали", - добавил Зеленский.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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ДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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