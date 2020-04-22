Зеленский уверен, что завершит конфликт в Донбассе за президентский срок

КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ему удастся закончить конфликт в Донбассе до конца своего президентского срока, который истекает в 2024 году.

"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы – год еще не прошел", - заявил Зеленский в фильме "Год президента Зеленского", который транслировал телеканал "Украина 24".

Он отметил, что сейчас видеоконференции контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе проходят каждую неделю и украинская сторона нацелена на результат. "То есть мы ускорили этот процесс, и будут результаты. После каждой "минской" встречи должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и шаг вперед мы сделали", - добавил Зеленский.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР ДНР , которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.