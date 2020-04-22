В Сербии число заразившихся коронавирусом превысило семь тысяч

"За сутки выявлено 224 новых зараженных, общее число больных – 7114 человек. Госпитализированы 3266 человек, 103 из них находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. За сутки скончались еще четверо граждан, из них трое – мужчины", - сообщил минздрав.

Сербское правительство смягчило со вторника ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Для граждан до 65 лет разрешен выход на улицу с 5.00 до 18.00, на час дольше, чем раньше. Людям старше 65 лет разрешили три дня в неделю выходить на улицу на полчаса в период с 18.00 до часа ночи. С 21 апреля открылись автосервисы, швейные и обувные лавки, книжные магазины и магазины стройматериалов, а также продуктовые "зеленые" рынки.