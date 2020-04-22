В ульяновской больнице ввели карантин из-за коронавируса

"С 21 апреля в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Старокулаткинской районной больнице введены карантинные мероприятия, проводится дезинфекция медицинского учреждения. На сегодняшний день в районе подтверждено четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них два врача и две медицинские сестры", - говорится в сообщении.

По информации минздрава, определены контактные с заболевшими - 31 человек, они находятся под наблюдением. У сотрудников больницы взяли анализы на коронавирус, у двоих из них тесты уже показали отрицательный результат.

Отмечается, что на сегодняшний день в медучреждении работают 38 человек, еще 22 человека - в селах района. "Терапевтическая помощь населению будет оказываться на дому. Жители района, нуждающиеся в оказании экстренной помощи и госпитализации, в зависимости от диагноза, будут направляться в Николаевскую и Новоспасскую районные больницы. А при наличии инфекционного заболевания COVID-19 в городские медицинские учреждения, оказывающие помощь пациентам с данной патологией", - сказано в релизе.