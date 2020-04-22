В ульяновской больнице ввели карантин из-за коронавируса

САМАРА, 22 апр - РИА Новости. Карантин ввели в Старокулаткинской районной больнице в Ульяновской области после обнаружения коронавируса у четырех медиков, сообщает в среду пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"С 21 апреля в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Старокулаткинской районной больнице введены карантинные мероприятия, проводится дезинфекция медицинского учреждения. На сегодняшний день в районе подтверждено четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них два врача и две медицинские сестры", - говорится в сообщении.
По информации минздрава, определены контактные с заболевшими - 31 человек, они находятся под наблюдением. У сотрудников больницы взяли анализы на коронавирус, у двоих из них тесты уже показали отрицательный результат.
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Отмечается, что на сегодняшний день в медучреждении работают 38 человек, еще 22 человека - в селах района. "Терапевтическая помощь населению будет оказываться на дому. Жители района, нуждающиеся в оказании экстренной помощи и госпитализации, в зависимости от диагноза, будут направляться в Николаевскую и Новоспасскую районные больницы. А при наличии инфекционного заболевания COVID-19 в городские медицинские учреждения, оказывающие помощь пациентам с данной патологией", - сказано в релизе.
В минздраве подчеркнули, что в больнице в достаточном количестве имеются все средства индивидуальной защиты сотрудников, пациентам района оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В Ульяновской области подтверждены 228 случаев коронавируса, пять пациентов выздоровели, еще двое – скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.