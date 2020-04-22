Более 790 объектов в Подмосковье проверили в ходе противопожарных рейдов

"В ходе противопожарных рейдов на территории Подмосковья проверено 793 различных территории и объекта. Выявлено 17 нарушений. Предотвращены случаи разведения открытого огня и сжигания порубочных и растительных остатков, палы сухостоя, сухой травы, - приводится цитата главы ведомства Олега Баженова.