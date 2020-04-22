Более 790 объектов в Подмосковье проверили в ходе противопожарных рейдов

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Свыше 790 объектов проверено на территории Московской области в ходе противопожарных рейдов МЧС и сотрудников Госадмтехнадзора, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора.
Представители надзорных органов попутно проводят разъяснительную работу среди населения, распространяют агитационные материалы.
"В ходе противопожарных рейдов на территории Подмосковья проверено 793 различных территории и объекта. Выявлено 17 нарушений. Предотвращены случаи разведения открытого огня и сжигания порубочных и растительных остатков, палы сухостоя, сухой травы, - приводится цитата главы ведомства Олега Баженова.