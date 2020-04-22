Космонавт Юрчихин считает колонизацию Марса "очень далеким делом"

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российский космонавт Фёдор Юрчихин считает колонизацию Марса человечеством очень далеким делом.
"До колонизации (Марса) дело ещё очень и очень далекое. Сумасшедше далекое", - сказал он в ходе онлайн-лекториума в рамках Всероссийского конкурса "Большая перемена".
В качестве примера космонавт привёл среднегодовую температуру на поверхности Марса, которая составляет около минус 80 градусов. "Это даже не Антарктида, ребята, это гораздо хуже", - сказал он.
По словам Юрчихина, давление на поверхности Марса в 160 раз меньше, чем на земной поверхности.
"Человек там вынужден будет ходить в скафандре. По-другому там ходить невозможно. Жить в закрытых помещениях", - пояснил он.
Юрчихин совершил 5 космических полётов суммарной продолжительностью около 673 суток и 9 выходов в открытый космос суммарной длительностью 59,5 часов.