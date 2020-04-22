Путин: люди должны чувствовать, что им окажут своевременную медпомощь

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Люди должны чувствовать, что им всегда будет оказана своевременная медицинская помощь в условиях пандемии коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи в онлайн-формате с главой Воронежской области Александром Гусевым.
"Желаю вам успехов. Надеюсь, что все планы по созданию дополнительных коек будут реализованы. Мы с вами понимаем, насколько это важно, люди должны чувствовать, понимать, что медицинская составляющая, которая зависит от власти, она будет обеспечена, и люди могут чувствовать себя спокойно, уверенно, в связи с тем, что если они столкнутся, не дай бог, с проблемами со здоровьем, в данном случае с этой (коронавирусной - ред.) инфекцией, им всегда будет оказана своевременная и полноценная помощь", - сказал Путин в ходе встречи, трансляция которой велась на телеканале "Россия-24".
При этом Путин добавил, что рассчитывает, что регион доведет все планы до конца, что все будет сделано вовремя и с хорошим качеством. "Если будут какие-то вопросы, сразу звоните мне", - заключил глава государства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.