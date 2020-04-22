Врача из Калининграда будут судить после смерти школьницы в психбольнице

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Врача из Врача из Калининграда будут судить после смерти школьницы в приемном покое психбольницы, сообщили в Генпрокуратуре.

В феврале прошлого года 15-летняя школьница из небольшого городка Гусева Калининградской области умерла на руках своей матери в приемном покое психиатрической больницы № 2 в поселке Прибрежный на окраине Калининграда.

Врача-нейрохирурга обвинили в доведении до смерти по неосторожности, а также в подделке подписи заведующего отделением, чтобы направить девочку на лечение в психбольницу.

По данным следствия, в феврале 2019 года в Детскую областную больницу из Гусевской центральной районной больницы доставили 15-летнюю девочку, которую лечил врач-нейрохирург. Он преждевременно выписал девочку и рекомендовал госпитализировать ее в психиатрическую больницу Калининградской области № 1.

После госпитализации состояние школьницы резко ухудшилось, она пришла в бессознательное состояние и умерла, несмотря на действия реанимации.

Следствие также установило, что врач, подделав подпись заведующего отделением, подписал эпикриз, что позволило выписать девочку и направить ее на лечение в психбольницу.