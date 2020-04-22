В Минздраве объяснили, почему нельзя приостанавливать вакцинацию

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Нельзя из-за коронавируса приостанавливать вакцинацию от других заболеваний, особенно первичную, потому что это поставит под угрозу жизни детей, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Нельзя из-за коронавируса приостанавливать вакцинацию от других заболеваний, особенно первичную, потому что это поставит под угрозу жизни детей, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова

Она напомнила, что когда Конго, "страдая вспышкой лихорадки Эбола, ждало как манны небесной вакцины от лихорадки Эбола, престали вакцинировать против кори давно известной и имеющейся на тот момент у них вакциной". В результате корью заболело очень много людей, когда посчитали, оказалось, что от кори умерло существенно больше жителей Конго, чем от лихорадки Эбола.

"Поэтому если сейчас перестать вакцинировать детей, мы подвергаем их жизни огромному риску. Я имею ввиду прежде всего, конечно, первичную вакцинацию. Но даже если речь идет о ревакцинации, надо очень четко понимать, против какой инфекции вы должны получить ревакцинацию", - рассказала Намазова-Баранова на пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной физическому и психологическому здоровью детей в период самоизоляции.

Она отметила, что дети при заболевании коронавирусом очень склонны к тому, что болеют им не в чистом виде, а комбинацией сразу из нескольких вирусов, что переносится тяжелее.

"Если сейчас окажется, что ребенок не защищен от еще какой-то вирусной или не вирусной инфекции, то то, что она может активироваться в том числе, например, на фоне этой вспышки, это такой момент может быть", - уточнила Намазова-Баранова.

Как ранее рассказал РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, Минздрав рекомендует оперативным штабам регионов принимать решение о приостановлении вакцинации, исходя из эпидемиологической обстановки.