Эксперт оценил состояние эмбриона заболевшей COVID-19 женщины

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Достоверных данных о том, что в период беременности заболевшей коронавирусом женщины инфекция влияет на эмбрион, нет, ребенок каким-то образом изолирован от вируса, сообщила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.
"Коронавирусную инфекцию, в данном случае мы, конечно, говорим о возбудителе COVID-19, отличает удивительная особенность: мы пока не имеем достоверных данных о том, что во время беременности что-то сегодня с ребенком проходит. Потому что, как я уже сказала, не был найден вирус ни в околоплодных жидкостях детишек, ни в самой ткани плаценты, что говорит о том, что органы матери не подпускают его к ребенку. То есть каким-то образом он изолирован от развивающегося внутри женщины ребенка", - рассказала Намазова-Баранова в рамках пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной физическому и психологическому здоровью детей в период самоизоляции.
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Эксперт также отметила, что в мире накоплен большой опыт, когда женщины, будучи беременными, заболели коронавирусом, однако родили здорового ребенка.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.