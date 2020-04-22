Эксперт оценил состояние эмбриона заболевшей COVID-19 женщины

"Коронавирусную инфекцию, в данном случае мы, конечно, говорим о возбудителе COVID-19, отличает удивительная особенность: мы пока не имеем достоверных данных о том, что во время беременности что-то сегодня с ребенком проходит. Потому что, как я уже сказала, не был найден вирус ни в околоплодных жидкостях детишек, ни в самой ткани плаценты, что говорит о том, что органы матери не подпускают его к ребенку. То есть каким-то образом он изолирован от развивающегося внутри женщины ребенка", - рассказала Намазова-Баранова в рамках пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной физическому и психологическому здоровью детей в период самоизоляции.