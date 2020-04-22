В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 28 268

По данным на 22 апреля, в Швейцарии за сутки было выявлено 205 новых заражения и 30 смертей от COVID 19. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 28 268 человек, жертвами вируса стало 1217 человек.

Ранее в четверг власти Швейцарии приняли решение с 27 апреля начать постепенное снятие ограничительных мер, введенных в связи с новым коронавирусом. По мнению руководства страны, введенные меры принесли свои плоды и Конфедерации удалось снизить уровень распространения заболевания и избежать переполнения больниц. Снятие запретов будет проводиться в три этапа – с 27 апреля, с 11 мая и с 8 июня.