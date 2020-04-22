Эксперт оценил идею расширить полномочия полицейских

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Расширение полномочий полицейских, предлагаемое поправками к закону "О полиции", с одной стороны соответствует международному опыту, с другой – вызовет беспокойство российских правозащитников, опасающихся злоупотреблений со стороны стражей порядка, заявил РИА Новости глава российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов.
Ранее сообщалось, что МВД предложило расширить полномочия полицейских. В случае вступления документа в силу, полицейские смогут открывать огонь на поражение, если действия нарушителя можно расценить как угрозу нападения. В действующей редакции это возможно, если злоумышленник пытается прикоснуться к огнестрельному оружию. Также предлагается разрешить полицейским вскрывать автомобили, если это нужно для спасения жизни, задержания преступника или для обеспечения безопасности при массовых беспорядках, чрезвычайной ситуации, угрозе теракта. Также, по решению начальников территориальных отделов МВД, полицейские смогут оцеплять или блокировать жилые дома и другие объекты.
"Расширение прав полицейских, по сравнению с действующими, которые и так позволяют полиции достаточно много, это крайне дискуссионный вопрос. Нужно очень осторожно относиться к этому. Каждую поправку нужно внимательно обсуждать – в чем необходимость ее принятия. С одной стороны, и это понятно, поправки вызовут беспокойство правозащитников, что полицейские станут злоупотреблять своими правами. С другой, международный опыт показывает, что такие права есть у наших зарубежных коллег во многих странах", - сказал Жданов.
По его словам, в настоящее время полиция в основном применяет меры принуждения. И даже в этом случае рискует нарушить права граждан. Поэтому случаи и механизм применения мер принуждения должны быть четко регламентированы, чтобы не допускать разночтений и двоякого толкования.