Эксперт оценил идею расширить полномочия полицейских

"Расширение прав полицейских, по сравнению с действующими, которые и так позволяют полиции достаточно много, это крайне дискуссионный вопрос. Нужно очень осторожно относиться к этому. Каждую поправку нужно внимательно обсуждать – в чем необходимость ее принятия. С одной стороны, и это понятно, поправки вызовут беспокойство правозащитников, что полицейские станут злоупотреблять своими правами. С другой, международный опыт показывает, что такие права есть у наших зарубежных коллег во многих странах", - сказал Жданов.