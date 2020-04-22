В Москве перекрыли движение по Краснопресненскому путепроводу

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Центр организации дорожного движения сообщил о перекрытии Краснопресненского путепровода в Москве из-за работ по ремонту надломившихся от сильного ветра конструкций.

Ранее в сети появились фотографии с подписью, что на Улице 1905 года от сильного ветра надломилась конструкция с указателями.

"Временно перекрыто движение по Краснопресненскому путепроводу в оба направления - ведутся ремонтные работы. Городской транспорт следует измененной трассой", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ЦОДД в Twitter.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что порывы ветра в среду в Москве могут достигать 17-22 метров в секунду.