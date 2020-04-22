Путин и Меркель отметили обязательства Киева по урегулированию в Донбассе

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре отметили, что Киев должен выполнять обязательства по политическому урегулированию в Донбассе, закрепить его особый статус, сообщает пресс-служба Кремля.
"Отмечено, в частности, что украинские власти должны выполнять обязательства по политическим аспектам урегулирования, включая законодательное закрепление особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении.
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