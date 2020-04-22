МС-21 возобновил полеты после перерыва из-за коронавируса

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Летные испытания перспективного самолета Летные испытания перспективного самолета МС-21-300 возобновились после перерыва из-за профилактических мероприятий по борьбе с COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации ( ОАК , входит в Ростех ).

"На базе ЛИИ им. Громова (в составе ОАК) в Жуковском возобновились регулярные полеты самолета МС-21-300 в рамках программы летных испытаний. Краткосрочный перерыв в полетах, связанный с выполнением рекомендаций органов власти и профильных служб в связи с противодействием COVID-19, завершился. Самолет МС-21-300 проходит программу сертификационных испытаний по российским и европейским нормам", - сказали агентству в ОАК.

Там уточнили, что корпорация " Иркут " (в составе ОАК) и участники кооперации прилагают усилия для минимизации влияния эпидемиологической обстановки на ход реализации программы.

"Благодаря развитой информационной инфраструктуре организована дистанционная работа ключевых конструкторских подразделений. Действует график выхода на работу служб, которые отвечают за выполнение ключевых задач, в частности, обеспечение программы испытаний", - уточнили в корпорации.

МС-21-300 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год, запуск серийного производства – на 2021-й. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот".

В настоящее время лайнер проходит испытания с иностранными двигателями PW1400G фирмы Pratt & Whitney, однако на этот год запланировано начать испытания с отечественными двигателями ПД-14.