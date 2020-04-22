"Мосгаз" запустил флэшмоб детских рисунков ко Дню Победы

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. АО "Мосгаз" запустило флэшмоб семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь" для детей и родителей на самоизоляции, сообщается на официальном сайте компании.

По данным " Мосгаза ", флэшмоб организован в рамках VII Международного фестиваля юных талантов "Волшебная сила голубого потока - "Мосгаз" зажигает звезды", посвященного 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.

"Мосгаз", как хранитель Вечного огня в Александровском саду, предлагает в преддверии празднования 75-летия Победы рассказать о нем детям и нарисовать его вместе с ними. Так мы, оставаясь дома, сможем показать, что чтим и помним подвиг наших предков", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Мосгаза" Гасана Гасангаджиева.

Для участия необходимо изобразить Вечный огонь и опубликовать фотографию рисунка в социальных сетях Instagram или Вконтакте с хэштегом #рисуемсмозгазом. Акция продлится до 8 мая, в День Победы "Мосгаз" опубликует итоги флэшмоба на официальном сайте. Авторы самых популярных работ получат приглашение на торжественную профилактику Вечного огня в Александровском саду после стабилизации эпидемиологической обстановки в Москве, отмечается на сайте компании.

Акцию поддержал заслуженный художник РФ Никас Сафронов. Он подчеркнул, что участие во флэшмобе поможет раскрыть творческий потенциал детей.