"Мосгаз" запустил флэшмоб детских рисунков ко Дню Победы

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. АО "Мосгаз" запустило флэшмоб семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь" для детей и родителей на самоизоляции, сообщается на официальном сайте компании.
По данным "Мосгаза", флэшмоб организован в рамках VII Международного фестиваля юных талантов "Волшебная сила голубого потока - "Мосгаз" зажигает звезды", посвященного 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.
"Мосгаз", как хранитель Вечного огня в Александровском саду, предлагает в преддверии празднования 75-летия Победы рассказать о нем детям и нарисовать его вместе с ними. Так мы, оставаясь дома, сможем показать, что чтим и помним подвиг наших предков", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Мосгаза" Гасана Гасангаджиева.
Для участия необходимо изобразить Вечный огонь и опубликовать фотографию рисунка в социальных сетях Instagram или Вконтакте с хэштегом #рисуемсмозгазом. Акция продлится до 8 мая, в День Победы "Мосгаз" опубликует итоги флэшмоба на официальном сайте. Авторы самых популярных работ получат приглашение на торжественную профилактику Вечного огня в Александровском саду после стабилизации эпидемиологической обстановки в Москве, отмечается на сайте компании.
Акцию поддержал заслуженный художник РФ Никас Сафронов. Он подчеркнул, что участие во флэшмобе поможет раскрыть творческий потенциал детей.
"Я очень рад, что Мосгаз" активно поддерживает начинающих художников: в прошлом году я награждал победителей конкурса "Волшебная сила голубого потока", в котором приняли участие более 100 юных талантов из 68 российских регионов и семи стран", - цитирует слова Сафронова официальный сайт "Мосгаза".