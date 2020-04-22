В Минздраве призвали следить за питанием детей на самоизоляции

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ограничение физической нагрузки у детей во время самоизоляции может привести к целому набору проблем, в том числе связанных с избыточным весом и ожирением, в этот период нужно четко следить за калорийностью принимаемой ими пищи, заявила внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.
"Важно очень четко следить за калорийностью пищи, потому что, конечно, в условиях ограничения физических нагрузок, безусловно, мы будем еще очень долго иметь вот этот вот хвост разных проблем. Если мы говорим о соматическом здоровье, то, прежде всего, это будут проблемы, связанные с избыточной массой тела и ожирением", - сказала она на пресс-конференции.
По словам специалиста, витамины группы C помогают повысить иммунный ответ организма. Если нет аллергии, можно есть не только цитрусовые, но и черную смородину. Также на повышение иммунного ответа хорошо работает витамин D, сегодня его рекомендуют для детей любого возраста. Согласно последним данным доказательной медицины, важно также употребление цинка.
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