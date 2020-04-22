В Минздраве призвали следить за питанием детей на самоизоляции

"Важно очень четко следить за калорийностью пищи, потому что, конечно, в условиях ограничения физических нагрузок, безусловно, мы будем еще очень долго иметь вот этот вот хвост разных проблем. Если мы говорим о соматическом здоровье, то, прежде всего, это будут проблемы, связанные с избыточной массой тела и ожирением", - сказала она на пресс-конференции.