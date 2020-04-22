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2020-04-22T16:32
https://ria.ru/20200422/1570420885.html
Туристов, отказавшихся от обсервации на Украине, признали невиновными
https://cdn22.img.ria.ru/images/156292/29/1562922966_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9ec319e009a2631f7b2ab04a6007e9d6.jpg
РИА Новости

Туристов, отказавшихся от обсервации на Украине, признали невиновными

16:32 22.04.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
КИЕВ, 22 апр – РИА Новости. Оболонский районный суд Киева не нашел нарушений в действиях туристов, вернувшихся на Украину с Бали и отказавшихся от прохождения обсервации, сообщила пресс-служба представляющей их интересы адвокатской компании "Миллер".
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что граждане, которые вернулись из-за границы и уклонились от обсервации, заплатят штраф в размере до 17 тысяч гривен (около 600 долларов), а если у кого-то из пассажиров выявят коронавирус, ему может грозить арест и содержание под стражей до трех лет.
"Наши адвокаты и юристы приложили максимум усилий и успешно защитили интересы туристов. Суд закрыл административные производства в отношении туристов в связи с тем, что в их действиях отсутствуют событие и состав административного правонарушения. Наши клиенты не слонялись по городам и добросовестно провели 14-дневный срок после возвращения с острова на самоизоляции дома. Сейчас ни у одного из них не выявлено признаков коронавирусной болезни", - говорится в сообщении компании в Facebook.
По данным компании, впереди ожидаются еще ряд судебных заседаний по поводу нарушения правил карантина пассажирами данного рейса.
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Ранее пресс-секретарь министра обороны Украины Светлана Павловская заявила, что прибывшие с Бали с пересадкой в Дохе туристы отправятся на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве. При этом ряд туристов отказались ехать на обсервацию и требовали, чтобы их отпустили домой. После переговоров с правоохранителями они согласились на обязательную двухнедельную обсервацию в отеле в рамках карантина. Позже директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что более 60 человек, вернувшиеся на Украину из-за границы, самовольно покинули место обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве. В итоге полиция нашла и вручила административные протоколы всем нарушителям.
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