Туристов, отказавшихся от обсервации на Украине, признали невиновными

КИЕВ, 22 апр – РИА Новости. Оболонский районный суд Оболонский районный суд Киева не нашел нарушений в действиях туристов, вернувшихся на Украину с Бали и отказавшихся от прохождения обсервации, сообщила пресс-служба представляющей их интересы адвокатской компании "Миллер".

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что граждане, которые вернулись из-за границы и уклонились от обсервации, заплатят штраф в размере до 17 тысяч гривен (около 600 долларов), а если у кого-то из пассажиров выявят коронавирус , ему может грозить арест и содержание под стражей до трех лет.

"Наши адвокаты и юристы приложили максимум усилий и успешно защитили интересы туристов. Суд закрыл административные производства в отношении туристов в связи с тем, что в их действиях отсутствуют событие и состав административного правонарушения. Наши клиенты не слонялись по городам и добросовестно провели 14-дневный срок после возвращения с острова на самоизоляции дома. Сейчас ни у одного из них не выявлено признаков коронавирусной болезни", - говорится в сообщении компании в Facebook.

По данным компании, впереди ожидаются еще ряд судебных заседаний по поводу нарушения правил карантина пассажирами данного рейса.

Ранее пресс-секретарь министра обороны Украины Светлана Павловская заявила, что прибывшие с Бали с пересадкой в Дохе туристы отправятся на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве. При этом ряд туристов отказались ехать на обсервацию и требовали, чтобы их отпустили домой. После переговоров с правоохранителями они согласились на обязательную двухнедельную обсервацию в отеле в рамках карантина. Позже директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что более 60 человек, вернувшиеся на Украину из-за границы, самовольно покинули место обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве. В итоге полиция нашла и вручила административные протоколы всем нарушителям.