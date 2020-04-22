Путин и Меркель оценили обмен пленными между Киевом и Донбассом

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора дали позитивную оценку состоявшемуся на днях обмену удерживаемых лиц между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подробно рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта. Дана позитивная оценка состоявшемуся на днях обмену удерживаемых лиц между Киевом, ДНР и ЛНР. Акцентирована необходимость последовательной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммитах в "нормандском" формате", - говорится в сообщении.
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