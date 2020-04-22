В Москве сильный ветер повалил 33 дерева

"По данным на 16:00 мск, в городе зафиксировано 33 случая падения деревьев из-за сильного ветра, к счастью, пострадавших нет. Повреждены семь автомобилей", - заявил Бирюков.

"Из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду, городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Специальные бригады готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев, рекламных конструкций", - цитируют в пресс-службе заммэра.

Ранее Бирюков призывал москвичей быть внимательными на улице. Он отмечал, что нужно соблюдать режим самоизоляции, а при необходимости выйти из дома - при таком сильном ветре соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили.