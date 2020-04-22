Зеленский рассказал, что у него больше месяца не было выходных

КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него не было выходных больше месяца.
Ранее офис президента сообщил, что 22 апреля на его официальных страницах пройдет премьерный показ фильма, посвященного итогам первого года работы Зеленского на посту главы государства. Также фильм будут транслировать ряд украинских телеканалов. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая.
"Больше месяца не было выходных… Значит ты кому-то нужен, значит твоя работа нужна всем людям и для меня лично нужна", - заявил Зеленский в фильме "Год президента Зеленского", который транслировал телеканал "Украина 24".
Он отметил, что на работе "проживает жизнь" и "невозможно привыкнуть к президентству". Зеленский также рассказал, что он и его семья, в том числе дети, испытывают дискомфорт из-за постоянной охраны и отсутствия возможности побыть в одиночестве.
"По поводу того, как ко мне, например, относится сын. Смешная история. Когда я пришел домой вечером, я прихожу домой, меня никто не встречает, я только слышу как работает телевизор, я иду по коридору квартиры, открытая дверь, там сын и моя жена смотрят телевизор, и там мое обращение. Я говорю, а почему меня никто не встречает? И Кирилл кричит: "папа тише, президент выступает", - рассказал Зеленский.