Зеленский рассказал, что у него больше месяца не было выходных

Он отметил, что на работе "проживает жизнь" и "невозможно привыкнуть к президентству". Зеленский также рассказал, что он и его семья, в том числе дети, испытывают дискомфорт из-за постоянной охраны и отсутствия возможности побыть в одиночестве.

"По поводу того, как ко мне, например, относится сын. Смешная история. Когда я пришел домой вечером, я прихожу домой, меня никто не встречает, я только слышу как работает телевизор, я иду по коридору квартиры, открытая дверь, там сын и моя жена смотрят телевизор, и там мое обращение. Я говорю, а почему меня никто не встречает? И Кирилл кричит: "папа тише, президент выступает", - рассказал Зеленский.