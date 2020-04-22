В Индии спасли туристов, которые пережидали карантин в пещере

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Индии туристов из нескольких стран, которые пережидали эпидемию коронавируса в пещере из-за нехватки денег, отправили на карантин, В Индии туристов из нескольких стран, которые пережидали эпидемию коронавируса в пещере из-за нехватки денег, отправили на карантин, сообщает Fox News.

Группа путешественников — четыре мужчины и две женщины — переехала в пещеру в Ришикеше на севере Индии в конце марта, когда страна была закрыта на карантин. Они объяснили, что у них закончились деньги и они не смогли продолжать жить в отелях.

Их обнаружила полиция и доставила в участок. "Они готовили еду на дровах, использовали воду из Ганга, протекающего неподалеку", — рассказал инспектор Раджендра Сингх Катайт.

Выяснилось, что путешественники приехали из Украины, США, Турции, Франции и Непала еще в прошлом году. Они жили в небольших отелях в Ришикеше, популярном туристическом городе в предгорьях Гималаев. Но после того, как закончились деньги, отправились в пещеру, где оставались в течение 25 дней.