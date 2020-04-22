Новак прокомментировал ситуацию на рынке нефти

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ситуация на рынке нефти очень волатильна, есть много спекулятивных моментов, в том числе при торговле фьючерсами, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
"Я хотел бы отметить, что на сегодняшний день ситуация достаточно волатильная, рынки никогда в такой ситуации не жили. Очень много спекулятивных моментов, которые мы наблюдаем на сегодняшний день, в том числе при торговле фьючерсными контрактами", - сказал Новак, выступая в Госдуме.
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