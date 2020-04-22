Представитель Бабкиной опроверг сообщения, что певица не может говорить

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин опроверг сообщения о том, что народная артистка РСФСР Надежда Бабкина не может говорить, по его словам, она уже звонила сыну.
Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на представителей больницы, где находится Бабкина, что она якобы не говорит и общается жестами.
"Надежда Георгиевна в сознании, она говорить может. Ей это пока трудно, но она позвонила самому близкому человеку – сыну, все хорошо", - сказал Собянин.
Ранее пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор сообщил, что Бабкина находится на лечении с диагнозом пневмония, коронавирус у нее не обнаружен.